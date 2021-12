Przyjęcie trzeciej dawki szczepionki wzmacnia odporność i możliwości organizmu w zwalczaniu koronawirusa - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przed przyjęciem trzeciej dawki szczepionki w punkcie szczepień na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Przypomniał, że rejestracja na szczepienie "wygląda jeszcze prościej niż było do tej pory".

Wystarczy mieć e-skierowanie, 18 lat i udać się do punktu szczepień i tam to szczepienie odbędzie się bez jakichkolwiek zbędnych formalności - zaznaczył.

Nawiązał też do tego, że najbliższe Święta będą drugimi "w cieniu koronawirusa".

Zwalczymy go razem. Zwalczmy go poprzez to, co dzisiaj okazuje się skuteczne. Zwalczmy go poprzez szczepionki, ale też przez zachowanie dystansu, dzięki przestrzeganiu wszystkich zasad, które cały czas obowiązują - przypomniał premier.

"Najlepszy prezent na święta"

Podczas konferencji premier zachęcił do szczepień. Korzystając z tego, że mamy dostępne wszystkie szczepionki praktycznie od zaraz i bezpłatnie, zachęcam do tego, aby wszyscy państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili - powiedział Morawiecki.

Zabezpieczmy się przed koronawirusem tak dobrze, jak współczesna medycyna i nauka dzisiaj pozwala - zaapelował.

Powiedział, że szczepienie przed Świętami "jest najlepszym prezentem na Święta dla sobie i swoich bliskich".