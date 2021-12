"Te informacje są niepokojące i szokujące. Na pewno ta sprawa musi być szybko rozstrzygnięta. Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że sprawa jest badana przez służby" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Bartłomiej Wróblewski w kontekście sprawy Łukasza Mejzy. W ostatnim czasie pojawiły się medialne doniesienia jakoby wiceminister sportu proponował rodzicom chorych dzieci niesprawdzone terapie. "Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie podjęta szybka decyzja. To jest odpowiedzialność premiera" – dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wróblewski o sprawie Mejzy: Te informacje są szokujące

Będzie informacja i decyzja w sprawie Łukasza Mejzy - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

Ze swojej strony mogę dodać, że jeśli stosowanie różnych terapii komórkowych powinno mieć miejsce w szczególności do leczenia chorób rzadkich to oczywiście sytuacje gdyby miało dochodzić do używania zarodków, albo embrionów ludzkich do jakichkolwiek terapii, byłoby to trudne do przyjęcia - przyznał polityk.

Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. / Piotr Szydłowski / RMF FM

Bartłomiej Wróblewski o Instytucie Rodziny i Demografii

Nie będę prezesem Instytutu Rodziny i Demografii, nie będę się angażował w prace tej instytucji - przekazał Wróblewski.

W przypadku Instytutu Rodziny i Demografii cele są różne, nie tylko rzecznikowskie. Ma być to instytucja analityczno-badawcza - wyjaśnił poseł.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pełna treść rozmowy.