Najpierw odbudowa mostów

W ramach operacji "Feniks" jako pierwsze zostaną odbudowane mosty w Głuchołazach. Wojska inżynieryjne pracują nad oczyszczeniem i przygotowaniem terenu. To najtrudniejsza część tego przedsięwzięcia - wskazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



Jak powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, most w Głuchołazach powstanie przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań. Będzie szerszy niż ten, który dotychczas funkcjonował - zapowiedział. Dodał, że naukowcy z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów mają pomóc ocenić stan zniszczonych przez powódź mostów, bez względu na to, czy to most krajowy, wojewódzki, należący do powiatu czy do gminy.



Dzisiaj staramy się, żeby jak najszybciej uprzątnąć wszystko to, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli rozpocząć prace budowlane i wybudować nowe obiekty, by inżynierowie mogli zastosować nowe rozwiązania, konstrukcje, które będą pozwalały choć częściowo wrócić do normalności - wyjaśnił Dariusz Klimczak.



Kolejne działania w ramach operacji to przede wszystkim podjęcie decyzji odnośnie infrastruktury wodnej, sieci energetycznych i obwałowań, które wymagają uzupełnienia.



Nowa jednostka wojsk w Nysie

W ramach działań zorganizowane zostaną zgrupowania zadaniowe z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk inżynieryjnych i logistycznych. Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, na Opolszczyźnie powstanie jednostka WOT, która będzie stacjonowała w Nysie.

Wszystkie działania mają trwać do 31 grudnia, ale jak zapowiedział minister obrony narodowej - będzie możliwość ich przedłużenia. Wojsko będzie w każdej miejscowości do tego momentu, kiedy to będzie potrzebne - zapewnił.

Szef MON zaznaczył, że dotychczasowe działania pomocowe się nie kończą, a "Feniks" to tylko ich drugi etap. W operację zaangażowanych jest obecnie ok. 6 tys. żołnierzy.

Celem operacji "Feniks" jest złagodzenie skutków kataklizmu dla społeczności lokalnych oraz przyspieszenie odbudowy infrastruktury.