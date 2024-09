Lubuscy strażacy mieli tej nocy pełne ręce roboty. Pomiędzy miejscowościami Brody a Bródki (gm. Sulechów) doszło do awarii przepompowni, która znajduje się ok. 200 metrów od wałów Odry. Gdyby nie pomoc śmigłowców wojskowych, woda mogłaby stworzyć poważne zagrożenie.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / East News

O nocnych wydarzeniach z województwa lubuskiego opowiedział RMF FM rzecznik prasowy lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiusz Kaniak.

Pomiędzy miejscowością Brody a Bródki doszło do awarii przepompowni, która znajduje się ok. 200 metrów od wałów Odry. Doszło do niekontrolowanego wycieku o bardzo dużej sile. Woda zaczęła wdzierać się do zbiornika, który jest połączony bezpośrednio z miejscowością Brody. Zarządziliśmy przygotowanie do ewakuacji - powiedział strażak.

Ewakuacja miałaby objąć ok. 100 osób - mieszkańców trzech zagrożonych ulic. Gdyby nie udało się tego zablokować w porę, musielibyśmy ewakuować całą miejscowość - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM brygadier Kubiak, dodając, że w Brodach mieszka lekko ponad 500 osób.

Służby podstawiły autokary i wojskowe ciężarówki, które były gotowe do zabrania ludzi.

Zorganizowano także pomoc dwóch śmigłowców wojskowych, które zrzucały tzw. big bagi - worki używane do umocnienia wałów.

Zrzucano je w konstrukcję specjalnie przygotowaną przez strażaków, uniemożliwiająca rozmywanie worków.

Dwa śmigłowce dokonały kilkunastu zrzutów i po ok. siedmiu godzinach udało się zatrzymać wyciek.

Mieszkańcy powoli wracają do swoich domów - poinformował bryg. Arkadiusz Kaniak. Akcja ewakuacyjna została odwołana.

W tej chwili, czyli w poniedziałkowy poranek, fala kulminacyjna przechodzi przez oddaloną o ok. 40 kilometrów od Brodów Nową Sól.

Od ok. godz. 13-14 woda powinna zacząć opadać.

Powódź w Polsce