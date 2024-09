Do 10 tys. natychmiastowej pomocy, 100 tys. zł na remont mieszkania i 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych przysługuje poszkodowanym przez powodzie. Ulgi w opłacaniu składek dla powodzian zapowiedział ZUS, a PFRON – wsparcie dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnością.

Zabezpieczanie budynków na wrocławskim osiedlu Marszowice / Krzysztof Ćwik / PAP

Środa jest kolejnym dniem powodzi na południowym zachodzie Polski. Osoby poszkodowane przez żywioł mogą liczyć na wsparcie od instytucji państwowych.

Rząd podniósł kwotę doraźnej pomocy społecznej dla poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne - będzie to 8 tys. zł, a nie 6 tys. zł jak dotychczas. Dodatkowo osoby poszkodowane mogą otrzymać 2 tys. zł zasiłku powodziowego przewidzianego w ustawie z 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że osoby samotne lub rodziny poszkodowane w powodzi będą mogły otrzymać 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych i 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy do 30 dni od wystąpienia zdarzenia.

Resort przekazał, że świadczenia powodziowe nie wliczają się do dochodu, a skorzystanie z nich nie wpłynie na dostęp do innych świadczeń pomocy społecznej ani na możliwość utrzymania statusu bezrobotnego.

Bezrobotni, którzy wzięli pożyczkę w urzędzie pracy na szkolenie zawodowe, mogą się ubiegać o jej umorzenie. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do urzędu pracy do 31 grudnia. Gdy z powodu powodzi ktoś się spóźnił z rejestracją jako bezrobotny i nie dostał zasiłku, może to zrobić do końca października.

Osoby, w których firmie miejsce pracy zostało zniszczone, mogą się ubiegać o umorzenie wcześniejszej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Wnioski muszą złożyć do urzędu pracy do końca roku.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy mimo zniszczeń spowodowanych powodzią chcą utrzymać miejsca pracy, mogą się ubiegać o zwrot części kosztów potrzebnych na utrzymanie zatrudnienia. Odpowiedni wniosek należy złożyć do starosty. Poza tym pracodawca, który wskutek powodzi ograniczył działalność gospodarczą, może ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę na utrzymanie miejsc pracy. Wniosek o nią z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinien złożyć do marszałka województwa.

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że państwo przez rok weźmie na siebie spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez powodzian.

Będziemy spłacali przez 12 miesięcy raty kredytu - my jako państwo, poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - mówił premier. Umorzenie nie będzie zależało od wysokości raty kredytu, a kwoty wsparcia nie trzeba będzie zwracać.

We wtorek rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski poinformował, że przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź mogą opłacić składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia br. dopiero we wrześniu 2025 r., bez naliczania odsetek za zwłokę. Wnioskodawcy będą musieli jedynie złożyć oświadczenie, że są poszkodowani w wyniku powodzi.

Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Mogą także wnioskować o zawieszenie realizacji umowy o odroczenie terminu płatności składek lub zawieszenie realizacji umowy o rozłożenie należności na raty. W razie zawieszenia realizacji umowy wyznaczony zostanie nowy termin odroczenia lub nowy termin płatności rat. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie.

Informację o ulgach w opłacaniu składek przedsiębiorcy mogą uzyskać od 18 września do 4 października br. w godz. 8-15 pod numerami telefonu: 33-825-31-34 i 76-876-45-76.

Osoby z niepełnosprawnościami poszkodowane w wyniku powodzi otrzymają wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRON).

Pomoc przewidziana jest w dwóch modułach. Pierwszy to jednorazowe świadczenie do 2000 zł na rehabilitację społeczną. Drugi to jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat i pokrycie kosztów napraw sprzętu lub urządzeń, np. sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Rekompensata przysługuje do wysokości kosztu zakupu utraconego sprzętu lub kosztów jego naprawy.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkujące tereny dotknięte powodzią i mające zasiłek celowy. Wnioski należy składać do starostwa właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowe informacje o zasadach pomocy i formularze wniosków dostępne są na stronie funduszu www.pfron.org.pl.

Ze wsparcia dostępnego w "Rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024" skorzystać mogą dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych powodzią. Program przewiduje m.in. zasiłek, wyjazd terapeutyczny lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne.

Zasiłek losowy w wysokości 1000 zł mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie szkół wszystkich typów, kształcący się w formie dziennej.

Uczniowie szkół, w których zawieszono zajęcia z powodu powodzi, mogą skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego. Resort podał, że maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1540 zł na ucznia. Można łączyć tę formę wsparcia z zasiłkiem losowym - do łącznej kwoty 2540 zł.

Uczniowie, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, mogą skorzystać z pomocy w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Wsparcie na organizację takich zajęć wynosi 500 zł na dziecko lub ucznia.

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Tam też powinni złożyć wniosek o wyjazd albo zajęcia dla dziecka. Warunkiem otrzymania pomocy jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie 6 tys. zł.