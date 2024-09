Nie ma wątpliwości, że okradanie mieszkań powodzian jest przestępstwem wyjątkowo ohydnym. Policja przekazała jednak, że z 12 zgłoszeń dotyczących szabrownictwa, które otrzymali mundurowi, potwierdzono zaledwie jeden przypadek. Funkcjonariusze w Kłodzku zatrzymali dwie osoby, które próbowały z zalanej stacji benzynowej ukraść papierosy i alkohol.

Rrzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak poinformowała we wtorek, że na terenach objętych powodzią policja otrzymała od obywateli 12 zgłoszeń, które miały dotyczyć szabrowników. Z tych 12 zgłoszeń mamy jedną potwierdzoną sytuację - zaznaczyła.

Do potwierdzonego zdarzenia doszło w Kłodzku. Jak przekazała rzecznik KGP, zatrzymane zostały tam dwie osoby, które próbowały z zalanej stacji benzynowej ukraść papierosy i alkohol. Dodała, że z uwagi na to, że wartość strat wynosiła poniżej 800 zł, zostało to zakwalifikowane jako wykroczenie. Zatrzymani zostali ukarani mandatami karnymi - przekazała.

Reagujemy na wszystkie sytuacje i zagrożenia. Na zalanych terenach są policjanci pionu kryminalnego, którzy pilnują wszystkich pozostawionych po ewakuacji majątków i dobytku - powiedziała, dodając, że policjanci z pionu kryminalnego nie są umundurowani, żeby działać bardziej anonimowo.

Rzecznik KGP poinformowała, że na terenach objętych powodzią działa 8706 policjantów, wyposażonych w 16 łodzi, pontony, reflektory, agregaty i sześć śmigłowców (4 Belle, 2 Black Hawki).

Zaznaczyła, że od początku działań ewakuowanych zostało 3826 osób, a policyjnymi śmigłowcami ewakuowano 80 osób, w tym z zawałem, podejrzeniem udaru oraz osoby dializowane.

"Szabrownicy - noc i brak prądu nie będzie już waszym sprzymierzeńcem"

W poniedziałek Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła poinformował, że do wsparcia policjantów na terenach powodziowych skierowano żołnierzy wyposażonych w noktowizory i termowizory . Decyzja była związana z szabrownictwem na zalanych terenach.

"Kierujemy do wsparcia Policji żołnierzy wyposażonych w noktowizory i termowizory. Szabrownicy - noc i brak prądu nie będzie już waszym sprzymierzeńcem" - podkreślił szef polskiej armii na platformie X. Wpis wojskowego zawiera nagranie prezentujące kilku mężczyzn okradających stację paliwową Orlen w Kłodzku, a także moment ujęcia jednego z nich przez policjantów.