Woda zalewa miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Dramatyczna sytuacja jest w Kłodzku, Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju. Trwa tam ewakuacja mieszkańców. Na wielką wodę szykuje się Kamieniec Ząbkowicki. Tragiczna sytuacja panuje także na Opolszczyźnie. Burmistrz Nysy zarządził ewakuację. Ogromne zniszczenia są w Głuchołazach - tam rano woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały broniące miasta oraz most tymczasowy. W okolicach Prudnika nie działają stacje benzynowe, nie ma prądu i zasięgu telefonii komórkowej. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Dynamiczna sytuacja powodziowa. Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko / PAP/Maciej Kulczyński /

Mieszkańcy Dolnego Śląska walczą z powodzią - najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie.

W niedzielę rano woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały broniące Głuchołaz i zalała miasto. "Apeluję do wszystkich mieszkańców o ewakuację na wyżej położone tereny. Toniemy" - mówił burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.

Po południu most tymczasowy na krajowej 40 w Głuchołazach zawalił się pod naporem wody.

Kłodzko znalazło się pod wodą. Dotychczas w powiecie kłodzkim ewakuowano 1600 osób. Przebywający w Kłodzku premier Donald Tusk poinformował o pierwszej ofierze śmiertelnej żywiołu.

Policyjny śmigłowiec Black Hawk ruszył do akcji ewakuacyjnej na Opolszczyźnie.

Trudna sytuacja także w Śląskiem. W 18 miejscach przekroczone są stany alarmowe, a w 12 kolejnych ostrzegawcze. Od 4 obowiązuje alarm powodziowy w powiecie bielskim.

17:52

Sytuacja nadal nie jest opanowana, cały czas walczymy z wodą - mówią strażacy w powiecie oświęcimskim. Tam poziom Wisły nadal jest wysoki, dlatego strażacy i żołnierze WOT umacniają wały przeciwpowodziowe. Pompują też wodę z ulic i posesji.



W samym Oświęcimiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, ale obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowościach Brzeszcze, Jawiszowice i Przecieszyn.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj, co mówią mieszkańcy powiatu oświęcimskiego

W Brzeszczach - oprócz ulic, posesji i piwnic - zalany został także cmentarz.



17:40

Opada woda w Olzie w Cieszynie. W mieście trwa sprzątanie po ulewach. Rano zamknięte dla pieszych i dla kierowców były mosty graniczne z Czechami: Wolności i Przyjaźni. Teraz są już otwarte, a mieszkańcy i turyści przychodzą na Most Przyjaźni w centrum miasta, by sprawdzić, jak wygląda rzeka. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek:



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cieszyn

W powiecie cieszyńskim strażacy od wczoraj interweniowali ponad tysiąc razy.

17:30

To już nie będzie to samo miasto - mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Głuchołaz na Opolszczyźnie, wskazując na uszkodzenia, jakie wywołała powódź w tym mieście.



W ciągu kilkunastu godzin miasto straciło to na co pracowało przez lata. Ogrom zniszczeń jest porażający. Wraz z wodą spłynęły inwestycje z ostatnich dwóch dekad - mówili reporterowi RMF FM mieszkańcy.



W mieście nadal nie ma prądu i wody w kranach. Jest to też związane jest z poważnymi uszkodzeniami wywołanymi przez powodziowe uderzenie.



17:17

Kamieniec Ząbkowicki na Dolnym Śląsku szykuje się na wielką wodę.

Woda z rwącej Nysy dotyka już mostu łączącego - dolną i górną część miejscowości, przez którą co chwilę przejeżdżają ciężarówki z piaskiem. Rzeka zalała już pobliski park. Poziom wody zakrył oparcia ławek stojących przy alejkach.

Mieszkańcy co chwilę przychodzą nad rzekę, by zobaczyć, jak szybko wzbiera jej nurt i poziom. Najgorszego spodziewają się w ciągu kilku najbliższych godzin - relacjonuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

17:11

Ewakuujemy mieszkańców Stronia Śląskiego do Kłodzka. Trwa akcja ratunkowa, która jest prowadzona z wykorzystaniem śmigłowców - informuje na Twitterze Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Opublikowano nagranie: