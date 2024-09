IMGW podało w mediach społecznościowych, że woda zmierza rzeką Biała Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej. To jest ogromna siła, która niszczy budynki. Te budynki nawet się nie przesuwają. Na nagraniach widać, że jeden z budynków Stroniu Śląskim jest po prostu burzony przez wodę, ta woda go zmiata i go nie ma - powiedział rzecznik IMGW.

Skalę zniszczeń widać też na nagraniach i zdjęciach publikowanych przez mieszkańców w mediach społecznościowych. Jak informował w niedzielę reporter RMF MF, do Stronia nie da się dojechać. Problemem jest też dopłynięcie do tego miasta. Co jakiś czas w Kłodzku słychać przelatujące śmigłowce, którymi ewakuowani są mieszkańcy tych odciętych miejsc. Prognozy zapowiadają jednak zmianę pogody, a to może sprawić, że helikoptery nie wystartują ponownie - informujący reporter RMF FM. Ta droga powietrzna też nam się powoli zamyka z racji na pogarszające się warunki pogodowe i zbliżającą się noc - mówił po południu brygadier Marcin Kosiński, zastępca komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Kłodzku.