"Nadzwyczajne spotkane ministrów spraw zagranicznych państw UE odbędzie się w piątek w Brukseli" - poinformowały agencje, powołując się na źródła dyplomatyczne w Brukseli.

Nadzwyczajne spotkane ministrów spraw zagranicznych państw UE odbędzie się w piątek w Brukseli / ARIS OIKONOMOU / PAP/EPA

"Na piątek zaplanowano nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw UE" - podały agencje, powołując się na źródła dyplomatyczne w Brukseli. Tematem spotkania ministrów ma być sytuacja geopolityczna w związku z zabiciem w amerykańskim ataku irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że spotkanie ma rozpocząć się o godz. 14.





Teheranie zakończyły się uroczystości pogrzebowe irańskiego generała. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, wzięły w nich udział "miliony ludzi" . Do tłumu zwróciła się córka zabitego generała - Zejnab Sulejmani, która powiedziała, że Iran pomści śmierć jej ojca, a a "rodziny amerykańskich żołnierzy (stacjonujących) w zachodniej Azji będą każdego dnia z drżeniem czekały na śmierć swoich dzieci".

Szalony (prezydencie Donaldzie) Trumpie, nie sądź, że wszystko się skończyło wraz z męczeństwem mojego ojca - dodała.



Eskalacja konfliktu po śmierci Sulejmaniego

Teheran zapowiedział odwet za zabicie w amerykańskim ataku irańskiego generała Kasema Sulejmaniego . Dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis zginęli w nocy z czwartku na piątek na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie w ataku rakietowym sił USA.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani i duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zapowiedzieli "miażdżącą" i "nieubłaganą" zemstę.



Prezydent USA Donald Trump w niedzielę kolejny raz groził na Twitterze Iranowi ewentualnym atakiem. W reakcji na to komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów USA oświadczyła, że to parlamentowi przysługują uprawnienia do wypowiadania wojny.





Iran wycofuje się z porozumienia nuklearnego

Dodatkowy niepokój unijnych dyplomatów wzbudzają doniesienia mediów o wycofaniu się Iranu z porozumienia nuklearnego.



"Głęboko ubolewam z powodu oświadczenia Iranu w sprawie porozumienia nuklearnego. Jak zawsze będziemy polegać na działaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pełne wdrożenie porozumienia nuklearnego przez wszystkich jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla stabilności regionalnej i globalnego bezpieczeństwa" - napisał na Twitterze szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Podkreślił też, że zamierza prowadzić dialog w tej kwestii.



Do oświadczenia władz w Teheranie odniósł się Donald Trump, pisząc na Twitterze, że "Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej".





W oświadczeniu zaznaczono, że Iran będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Teheran. Dodano, że Iran jest też otwarty na negocjacje z europejskimi partnerami.



Iran już wcześniej ogłaszał stopniowe ograniczanie swoich zobowiązań, wynikających z traktatu po jednostronnym wycofaniu się USA w maju 2018 roku z porozumienia. Stany Zjednoczone wznowiły wobec tego kraju surowe sankcje gospodarcze, w tym m.in. na eksport irańskiej ropy naftowej.



Stronami umowy nuklearnej z Iranem były USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Dodatkową stroną porozumienia jest Unia Europejska.



Agencja Associated Press podkreśliła, że ogłoszona w niedzielę decyzja kończy porozumienie, które powstrzymywało Teheran przed posiadaniem wystarczającej ilości materiału potrzebnego do budowy broni nuklearnej.