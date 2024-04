15 osób podejrzanych o oszustwa metodą na wnuczka zatrzymali poznańscy policjanci. Część z nich odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w Wielkopolsce i wyłudziła od seniorów ponad 350 tys. złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Policja Wielkopolska / Policja

Podejrzani zostali zatrzymani we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku. Były wśród nich osoby, które odbierały pieniądze od pokrzywdzonych, ale też kurierzy i osoby odpowiedzialne za planowanie przestępstw.

Oszuści wyłudzali pieniądze posługując się najpopularniejszymi metodami "na policjanta", "na adwokata" i "na wypadek". Podczas rozmowy zawsze wywierali presję i przekonywali pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy obcej osobie, do zostawienia ich w wyznaczonym miejscu, a nawet wyrzuceniu przez okno - nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Policjanci podczas przeszukań zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim i karty bankomatowe oraz narkotyki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, za co grozi do 8 lat więzienia. Wobec 7 osób sąd zastosował tymczasowy areszt.

To dalszy ciąg sprawy, która miała swój początek jesienią 2023 roku. Wtedy oszuści zadzwonili do dwóch osób w Poznaniu i pod pretekstem ochrony pieniędzy, nakłonili je do przekazania blisko 50 tys. złotych. Podejrzani o oszustwo zostali zatrzymani w Niemczech, niedługo po tym jak odebrali od pokrzywdzonych 25 tys. euro. W marcu policjanci zatrzymali kolejne 2 osoby, które miały przy sobie blisko 36 tys. złotych od kolejnej