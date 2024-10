Pierwszy poniedziałek października oznacza, że dziś zostanie przyznana nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. "Nie nagradzamy naukowego dorobku życia. Nagradzamy odkrycie" - tłumaczy Juleen Zierath, naukowiec z Instytutu Karolinska, którego komitet przyznaje ten laur. Lista nominowanych jest do końca utrzymywana w tajemnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / MALCOLM PARK / Avalon / PAP

Mamy możliwość przyjrzenia się wielu świetnym obszarom nauki - przyznaje Juleen Zierath, która zasiada w komitecie przyznającym nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Członek komitetu w szwedzkim Instytucie Karolinska i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk tłumaczy w filmie opublikowanym na oficjalnym kanale nagrody Nobla, jakie są najważniejsze kryteria przyznawania prestiżowej nagrody.

Nie nagradzamy naukowego dorobku życia. (...) Nagradzamy odkrycie - wyjaśnia specjalistka endokrynologii i metabolizmu.

Zierath dopowiada, że nagroda w dziedzinie chemii może zostać przyznana za "odkrycie czy udoskonalenie", a fizyki - "odkrycie czy wynalazek". Specjaliści z obszaru medycyny mają węższe pole działania.

Wideo youtube

Powszechne niedomówienia. Co stoi za decyzją o przyznaniu nagrody?

Juleen Zierath tłumaczy, że decyzja o przyznaniu nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny wymaga wytężonej pracy nad udowodnieniem, że za danym odkryciem rzeczywiście stoi osoba lub osoby, które chce się nagrodzić.

Nie nagradza się konkretnych dziedzin naukowych, np. w tym roku kogoś zajmującego się neuropsychologią, a w przyszłym roku kogoś pracującego w obszarze immunologii.

Najważniejsza jest medyczna waga danego odkrycia. Chodzi o zmianę sposobu, w jaki myślimy o danym problemie, (...) o zmianę paradygmatu - tłumaczy Zierath.

Wymaga to odwagi ze strony naukowców w przeciwstawianiu się przyjętym schematom. Potrzebna jest również cierpliwość, ponieważ może okazać się, że czyjeś odkrycie zostanie zauważone i zrozumiane dopiero wiele lat po jego dokonaniu.

Odkrycie to powinno mieć też pozytywny efekt dla życia zwykłych ludzi.

Wideo youtube

Co roku setki kandydatów. Lista tajna do ostatniego dnia

Naukowiec z Instytutu Karolinska tłumaczy, że co roku do nagrody nominowane są setki osób. Z reguły 25 proc. z nich to nowi kandydaci - dopowiada Juleen Zierath.

Reguły mówią, że aby mieć szansę na nagrodę Nobla w danym roku, trzeba być nominowanym właśnie w tym roku. Same nominacje są trzymane w sekrecie. Nominowani kandydaci nie powinni być świadomi nominacji - wyjaśnia badaczka.

Głosowanie odbywa się w dniu, w którym ogłaszany jest laureat. Zaraz po głosowaniu, a jeszcze przed oficjalnym komunikatem, wydawanym ok. godz. 11:30, sekretarz generalny komitetu w Instytucie Karolinska próbuje skontaktować się z laureatem nagrody.

Bywa, że nie jest to łatwe - m.in z powodu różnych stref czasowych - nagrodzeni naukowcy mogą np. wciąż smacznie spać. Zdarzyło się, że zadzwoniono nie do tej osoby, co trzeba, albo że nie udało się skontaktować z laureatem przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Nobel z medycyny 2023

W ubiegłym roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymali Węgierka Katalina Kariko i Amerykanin Drew Weissman .

Zostali wyróżnieni za odkrycia, które stały się podstawą opracowania skutecznych szczepionek mRNA przeciw koronawirusowi wywołującemu Covid-19.

Początek tygodnia noblowskiego

Przyznanie nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii rozpoczyna noblowski tydzień, podczas którego zastaną ogłoszeni nobliści we wszystkich dziedzinach.

Harmonogram komunikatów, krótką historię nagrody i niezwykłe relacje laureatów, których niejednokrotnie wiadomość o zwycięstwie zastała w nietypowych warunkach, zebraliśmy dla was w artykule poniżej.