W poniedziałek 14 października zostanie przyznana nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk.

Ze względu na fakt, że ekonomia nie została wymieniona w testamencie Nobla, przyznawany od 1969 r. laur formalnie nazywa się inaczej. Jest to jedyna nagroda finansowana z funduszy szwedzkiego banku centralnego.

W ubiegłym roku Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała nagrodę amerykańskiej ekonomistce Claudii Goldin. Doceniono jej wkład w pogłębianie wiedzy o sytuacji kobiet na rynku pracy.

W poprzednich latach wyróżniano osoby działające m.in. na rzecz łagodzenia światowego ubóstwa, ulepszania teorii aukcji czy badania cen aktywów.

Tegoroczny laureat zostanie ogłoszony najwcześniej o godz. 11:30.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla

W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii. To Victor Ambros, amerykański biolog rozwojowy i Gary Ruvkun amerykański biolog molekularny. Naukowcy zostali docenieni za odkrycie mikro RNA i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów.

We wtorek Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił laureatów z fizyki. Nagrodę otrzymali John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton pracujący nad uczeniem maszynowym i sztucznymi sieciami neuronowymi.

W środę poznaliśmy laureatów tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie chemii. To Amerykanin David Baker z University of Washington w Seattle, wyróżniony za opracowanie narzędzi do komputerowego projektowania białek, a także Brytyjczycy Demis Hassabis i John M. Jumper z Google DeepMind w Londynie za metody przewidywania kształtu białek.

W czwartek laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury została południowokoreańska pisarka Han Kang. Wyróżniona została za "poetycką prozę, w której konfrontuje się z historycznymi traumami i ukazuje kruchość życia ludzkiego" - podała Szwedzka Akademia.

W piątek pokojową Nagrodę Nobla otrzymała japońska organizacja Nihon Hidankyo domagająca się likwidacji broni jądrowej .