Dziś w wielu szkołach odbędą się akademie, wręczane będą kwiaty, wygłaszane będą przemówienia. W Stroniu Śląskim, mieście zrujnowanym przez ostatnie powodzie, Dzień Nauczyciela będzie wyglądał zupełnie inaczej.

Miała być uroczysta akademia, występy, przemówienia i prezenty. Zamiast tego sala gimnastyczna Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim mieści w sobie palety z wodą, środkami czystości oraz jedzeniem.

W tym wszystkim szkoła stara się wrócić do normalności - na tyle, na ile to możliwe. Część lekcji odbywa się znów w jednym z dwóch budynków szkoły. Są tam też przedszkolaki, ponieważ budynek przedszkola nie nadaje się do użytku.

Powoli wracamy do normalności, ale przed nami lata pracy - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Monika Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. Udało nam się doprowadzić do tego, że zajęcia odbywają się, ponieważ mamy to szczęście, że Zespół Szkół znajduje się w dwóch budynkach. Jeden mieści się przy ul. Kościuszki 57 i ma przygotowane sale, jest ciepło, jest bieżąca woda. Tam możemy prowadzić zajęcia, nawet udostępniając cztery sale dla przedszkola. Radzimy sobie w taki sposób, że zmieściliśmy się w jednym budynku - wyjaśnia dyrektor, dodając, że część dzieci wyjechała na zielone szkoły.

W drugim budynku zorganizowano magazyn darów dla powodzian. Musimy się solidaryzować ze wszystkimi - mówi Ostrowska. Jak przyznaje, miasto "wygląda jakby spadła na nie bomba".

Chylę czoła przed pracownikami szkoły, którzy od momentu, gdy ten budynek był punktem ewakuacji, jak jeden mąż stawili się i nieśli pomoc. Pomagali przy ewakuacji, a potem przy rozdawaniu darów - relacjonuje dyrektor.

W Stroniu Śląskim będzie inaczej.

Dzisiaj mam dzień, w którym miała być akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miały być kwiaty, miały być życzenia, uroczyste akademie i pasowanie naszych "pierwszaków". Niestety nie mamy przestrzeni, żeby to zorganizować. Samej uroczystości na pewno nie będzie, chociaż mam nadzieję, że przyjdzie moment, gdy będziemy mogli wspólnie zorganizować akademię. Jeśli chodzi o pasowanie uczniów, mamy pewien pomysł. Nie będzie to w formie uroczystego apelu, ale na pewno o naszych "pierwszakach" nie zapominamy. W każdej klasie taka uroczystość będzie przeprowadzona. Dzieciaki poczują, że oficjalnie zostały przyjęte do szkoły - zapewnia Monika Ostrowska.

Czego życzyć pedagogom i uczniom ze Stronia Śląskiego? Dyrektor odpowiada, że dziś "wszystko jest trochę nienormalne". Ludzie są przygnębieni, dzieci też są smutne, na ten moment życzylibyśmy sobie trochę normalności, zdrowia, spokoju i uśmiechu - podkreśla.

Na skutek przerwania wału zbiornika przeciwpowodziowego Stronie Śląskie zostały niemal całkowicie zalane. Katastrofalna powódź zniszczyła miasto, które musi zostać teraz niemal od podstaw odbudowane.