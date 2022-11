W Warszawie odbyła się konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji Polski Czesława Michniewicza przed towarzyskim spotkaniem z Chile. Szkoleniowiec powiedział, że w meczu nie wystąpi pięciu zawodników. Podkreślił jednak, że w składzie znajdzie się ktoś z dwójki Wojciech Szczęsny - Robert Lewandowski.

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz podczas konferencji prasowej w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Mecz z reprezentacją Chile na stadionie Legii Warszawa to ostatni sprawdzian Polaków przed rozpoczynającymi się w niedzielę mistrzostwami świata w Katarze.

Po pierwsze, jest to bardzo ważny mecz; zawsze jak gra reprezentacja, to jest ważny mecz. Przygotowujemy się do niego najlepiej jak potrafimy. Na pewno będzie to spotkanie szansy dla zawodników, którzy nieco mniej grają w klubach. To mecz dla nich i dla nas, aby dali nam odpowiedź, czy nadal możemy na nich liczyć. Dokonamy sześciu zmian - zapowiedział selekcjoner polskiej kadry.

Nie zdradził on wyjściowej "11", jednak podkreślił, że jest grupa piłkarzy, która na pewno nie zagra.

Od lewej: team Manager ds. sportowych i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz i piłkarz Krystian Bielik podczas konferencji prasowej w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Pięciu zawodników nie wystąpi w środowym spotkaniu. Na pewno jeden z dwójki Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski będzie w składzie - przyznał Michniewicz.

Selekcjoner podkreślił również, że na nieco mniej niż tydzień przed pierwszym meczem Polaków w mistrzostwach świata z Meksykiem wszyscy w składzie są zdrowi.

Nikt nie narzeka na poważniejszy uraz. Dbamy i chuchamy na Michała Skórasia, który nie będzie brał udziału w środowym meczu - dodał szkoleniowiec.

Skład kadry przesłany do FIFA

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie oficjalnie zaczęło się w poniedziałek, ale już w weekend do jednego z warszawskich hoteli przyjeżdżali kadrowicze. Od soboty był tutaj sztab szkoleniowy, a w niedzielne popołudnie jako pierwsi z piłkarzy stawili się Kamil Glik i Kamil Grosicki. Pozostali zawodnicy dotarli w poniedziałek. Jako ostatni w stolicy stawili się Kamil Grabara i Matty Cash.

23-letni Kamil Grabara, bramkarz FC Kopenhaga, został powołany niemal w ostatniej chwili - w niedzielne popołudnie. Zastąpił kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego, który doznał uraz stawu skokowego w meczu jego Spezii Calcio z Veroną. Przerwa w występach 25-letniego golkipera potrwa około dwóch miesięcy.

W poniedziałek przed godziną 19:00 do FIFA został przesłany ostateczny skład kadry.