Kondolencje w związku ze śmiercią prezydenta Iranu płyną do Teheranu z różnych stron świata. Złożyli je m.in. przywódcy Syrii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Iran opłakuje śmierć swojego prezydenta / EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / PAP/EPA

Informację o śmierci prezydenta Iranu Iranu Ebrahima Raisiego i ministra spraw zagranicznych Hosseina Amirabdollahiana potwierdził wiceprezydent tego kraju Mohsem Mansouri.

Więcej informacji o katastrofie lotniczej, w wyniku której zginął zginął irański przywódca, znajdziecie TUTAJ.

Kondolencje przywódców światowych

Jako pierwszy na śmierć prezydenta Iranu zareagował premier Indii Narendra Modi, który napisał, że jest "głęboko zasmucony i zszokowany tragiczną śmiercią" Raisiego, a jego kraj łączy się w bólu z Irańczykami.

Modi dodał, że wkład Raisiego we wzmocnienie dwustronnych stosunków między Indiami a Iranem nie zostanie zapominany i zapewnił, że "Indie wspierają Iran w tym smutnym czasie".

Wyrazy współczucia w związku ze śmiercią prezydenta Iranu złożyli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, a także przywódcy lub przedstawiciele Chin, Iranu, Kataru, Rosji, Syrii, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Żałoba w Pakistanie

W Pakistanie po śmierci Raisiego i Amirabdollahiana ogłoszono jednodniową żałobę. Premier Shehbaz Sharif w poście opublikowanym na platformie X złożył "braterskiemu Iranowi" najgłębsze kondolencje dodając, że "wielki naród irański przezwycięży tę tragedię ze swoją zwykłą odwagą".

Kondolencje złożyły również Hamas, Hezbollah i ruch Hutich.

Mastalerek o katastrofie w Iranie

O tragicznej śmierci irańskiego przywódcy mówił również gość Porannej rozmowy w RMF FM Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP.

W Polsce katastrofa śmigłowca w Iranie na pewno wywoła szok, ze względu na to, że my jesteśmy państwem wyjątkowo doświadczonym, bo doszło do katastrofy smoleńskiej. U nas jest to bardzo dobrze rozumienie, na pewno prezydent się do tego oficjalnie odniesie - powiedział.