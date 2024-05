Policjanci zatrzymali na Dolnym Śląsku pięć osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała refundację z NFZ m.in. na lek zawierający srebro koloidalne. Sprawcy wystawiali recepty na dane seniorów, którzy nie potrzebowali takich specyfików. W ten sposób uzyskali blisko 3 mln 350 tys. zł.

Gotówka i broń przejęta przez policję / KWP Wrocław / Policja

Zatrzymania to efekt śledztwa prowadzonego od 2021 roku.

Proceder polegał na wystawianiu podrabianych recept na leki zawierające srebro koloidalne oraz innowacyjne witaminy, urotropinę i levomenthol dla pacjentów, którzy nie mieli medycznych wskazań do ich stosowania.

Sprawcy posłużyli się ponad 250 takimi fałszywymi receptami, wystawionymi na dane 76 seniorów i wyłudzili w ten sposób z NFZ blisko 3 mln 350 tys. zł. Produkty te sprzedawali innym osobom - informuje rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Policjanci weszki do do kilku mieszkań i gabinetu medycyny estetycznej we Wrocławiu. Zatrzymali 5 osób i zabezpieczyli dokumentację księgowo-handlową,, telefony komórkowe, laptopy, tablety, nośniki pamięci, druki zrealizowanych i pustych recept oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości blisko 90 tys. zł.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzeń znacznej kwoty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Jedna z zatrzymanych osób odpowie również za złożenie zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie oraz składanie fałszywych zeznań. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 1,5 mln złotych.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej.