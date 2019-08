Czas na kolejną odsłonę projektu Lepsze Jutro z RMF FM! W ramach piątej edycji naszej charytatywnej akcji pięć szkół otrzyma supernowoczesne pracownie dydaktyczne. Dzisiaj rozpoczynamy montaż profesjonalnego wyposażenia w szkole w Prawiednikach. Nowe sale otrzymają także szkoły w Zajączkach Drugich, Czernikowie, Janczowej i Wapnie.

W tym roku Lepsze Jutro z RMF FM zawita do pięciu miejscowości w Polsce. Przyświeca nam hasło: Nowoczesna szkoła to lepszy start w przyszłość. Po raz drugi w ramach naszej cyklicznej charytatywnej akcji wyposażymy szkoły w supernowoczesne pracownie dydaktyczne. To placówki w Zajączkach Drugich w woj. śląskim, w Prawiednikach na Lubelszczyźnie, Janczowej w Małopolsce, Czernikowie w woj. łódzkim oraz Wapnie w Wielkopolsce.



Sala biologiczno-chemiczna marzeniem szkoły w Prawiednikach

Drugim przystankiem naszej charytatywnej akcji są Prawiedniki na Lubelszczyźnie. Tam, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego brakuje sali biologiczno-chemicznej z prawdziwego zdarzenia. Placówkę do naszego projektu zgłosił jeden z uczniów, jak podkreślał, robi to także w imieniu swojego brata:

Cytat Jestem uczniem klasy 7. (…) Podobnie jak wielu moich kolegów mocno zainteresowaliśmy się tymi przedmiotami za sprawą Pani, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób potrafi zainteresować. Lekcje byłyby jeszcze ciekawsze, gdybyśmy mogli zobaczyć w pełni wyposażoną, profesjonalną pracownię, o której tylko marzymy. Niestety naszej szkoły nie stać na nią. Chciałbym, aby mój młodszy brat dzięki Państwa pomocy mógł już z niej korzystać.

Nauczycielka biologii w rozmowie z nami, przyznaje, że uczniowie zamiast samodzielnie lub pod jej okiem przeprowadzać doświadczenia, oglądają je na filmach...

Wszystkie reakcje robimy teoretycznie, ewentualnie wspomagamy się tablicą interaktywną, filmami, które są dostępne i uczniowie oglądają doświadczenia na komputerze, ewentualnie na tablicy. Wspomagamy się jak tylko możemy. Nie mamy możliwości, nie mamy sprzętów, nie mamy odczynników - mówi nauczycielka chemii i biologii w szkole w Prawiednikach Katarzyna Michotka. Lepiej tak niż wcale - dodaje. Pracownia i doświadczenia, to jest to, co nam w tym momencie potrzeba - przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Pani Katarzyna wspomina, że w szkole brakuje też pomocy dydaktycznych do nauki biologii, dzięki którym uczniowie mogliby z łatwością wyobrazić sobie np. strukturę DNA człowieka.

Część biologiczna też by się przydała. Przecież dziś dostępne są świetne modele. Model człowieka, jego serca, oka, inne pomoce naukowe, np. struktura DNA, gdzie można to zobaczyć w formie trójwymiarowej, można tego dotknąć, inaczej sobie to wszystko wyobrazić. Póki co, na biologii korzystamy tylko z książek - mówi nauczycielka.

Dyrektorka placówki przyznaje, że w tej chwili szkoła nie jest w stanie urządzić takiej pracowni z własnych środków. W budżecie takich pieniędzy nie ma - mówi Aneta Duszyńska.

Pięć nowoczesnych, w pełni wyposażonych pracowni szkolnych

Poza Prawiednikami, w ramach naszej akcji supernowoczesne pracownie powstaną także w Zajączkach Drugich (woj. lubelskie), gdzie urządzimy salę humanistyczno-historyczną, w Janczowej w Małopolsce, gdzie zorganizujemy pracownię matematyczną, w Czernikowie w Łódzkiem, gdzie pomożemy zmodernizować pracownię informatyczną i w wielkopolskim Wapnie, gdzie wyposażymy pracownię językową.

Dzięki Waszej inicjatywie i naszemu wsparciu najbardziej potrzebujące placówki zyskają nowo wyposażone sale, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnych metod nauczania, systemów multimedialnych usprawniających i uprzyjemniających naukę.

Piąta edycja naszej akcji

To już piąta odsłona naszej charytatywnej akcji, w której spełniamy marzenia! W poprzednim roku w ramach naszego projektu przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce , gdzie również wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne.





Drugim miejscem, gdzie zawitał nasz żółto-niebieski konwój charytatywny była Wieliczka pod Krakowem, gdzie przygotowaliśmy ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci . trzecią odsłoną zeszłorocznej akcji był pakiet edukacyjno-rozrywkowy, który zorganizowaliśmy dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia. W jego ramach Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim. [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]



W tym roku powracamy do idei wyposażania szkolnych pracowni. Ten pomysł powstał już w 2017 roku, kiedy wyremontowaliśmy sale lekcyjne w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w Morągu na Warmii i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Dzięki RMF FM szkoły otrzymały profesjonalnie wyposażone supernowoczesne pracownie przedmiotowe. [WIĘCEJ O EDYCJI NASZEJ AKCJI Z 2017 PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]



Dodatkowo 2 lata temu pomogliśmy panu Zbigniewowi w Dębowcu, budując dla niego i jego syna warsztat stolarski .





Nowe sale w OSP Bogdanówka. Wielki finał akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Na ten dzień z niecierpliwością czekali nie tylko strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w małopolskiej Bogdanówce, ale przede wszystkim dzieci i młodzież z całej okolicy. W niewielkiej miejscowości niedaleko Tokarni w Małopolsce oddaliśmy dziś w ramach naszej akcji charytatywnej trzy pięknie...

W 2016 roku odmieniliśmy natomiast życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach. [TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>]

Projekt corocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM powstał w 2015 roku. Wtedy to w Szydłowcu radio wybudowało dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.

Nasza inicjatywa wzbudziła wówczas mnóstwo pozytywnych reakcji! Do naszej redakcji napłynęło wiele listów i sygnałów z prośbą, by nie poprzestawać na jednorazowej akcji. Dlatego też stworzyliśmy charytatywny projekt "Lepsze Jutro z RMF FM".