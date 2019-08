Nasz żółto-niebieski konwój charytatywny się nie zatrzymuje! Po Zajączkach Drugich i Prawiednikach przyszedł czas na Janczową w Małopolsce, gdzie w ramach naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM powstaje supernowoczesna pracownia matematyczno-informatyczna. W pełni wyposażone sale oddamy w sumie w pięciu miejscach w Polsce.

W trzeciej odsłonie tegorocznej edycji Lepsze Jutro z RMF FM odwiedzamy Szkołę Podstawową im. św. Kingi w Janczowej w Małopolsce koło Nowego Sącza. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest tam wyposażenie sali informatyczno-matematycznej.

Przede wszystkim sprzęt komputerowy jest już nie z tej epoki. Meble też wymagają wymiany, ławki i biurka są poobdzierane. Dzieci najlepiej się uczą, jeżeli działają, jeżeli coś przekładają, jeżeli sami potrafią coś zrobić, to w tym momencie to jest dla dzieci najlepsza nauka. Staramy się dzieciom kupować różne pomoce naukowe, żeby to dzieciom ułatwić, ale na sprzęt nam niestety nie starcza - mówi dyrektor szkoły w Janczowej Sylwia Zwolenik.

Pracownia informatyczno-matematyczna w Janczowej Józef Polewka /RMF FM

Zgłoszenie do projektu wysłała sama dyrektorka szkoły. Napisałam zgłoszenie do RMF FM na początku września. Odzew był po kilku miesiącach. Byłam bardzo zaskoczona - ­mówi.

Cytat Marzenie to pracownia informatyczno-matematyczna. W tej sprawie ośmielamy się prosić Kapitułę Redakcji RMF FM. Byłby to fantastyczny prezent dla dzieciaków z małej Szkoły w Janczowej z okazji jubileuszu Szkoły. Liczę na Państwa przychylność i życzliwość. Obecna sala komputerowa składa się z kilku starych komputerów. Stawiamy na rozwój! Liczymy na Waszą pomoc.

Pięć nowoczesnych pracowni dla pięciu szkół

Podobnie jak w 2017 roku, tak i tym razem w ramach naszej charytatywnej akcji stawiamy na młodzież, szkołę, naukę. Wyposażając placówki w supernowoczesne pracownie dydaktyczne chcemy pokazać, że nowoczesna szkoła, to lepszy start w przyszłość dla dzieci.

Dyrektorka szkoły w Janczowej Józef Polewka /RMF FM



Nasz projekt rozpoczęliśmy w Zajączkach Drugich w województwie śląskim , gdzie wyposażamy pracownię historyczno-humanistyczną. Drugiego dnia byliśmy w Prawiednikach na Lubelszczyźnie , gdzie rozpoczęliśmy remont sali biologiczno-chemicznej. Poza Janczową, w naszej akcji wezmą udział szkoły w Czernikowie i Wapnie.

We wszystkich tych miejscach placówkach zyskają nowocześnie wyposażone sale, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnych metod nauczania. Przyswajanie wiedzy w takich warunkach będzie przyjemnością!

Wszystko zaczęło się od Szydłowca

To już piąta edycja akcji Lepsze Jutro z RMF FM / RMF FM

Akcja charytatywna Lepsze Jutro zaczęła się w 2015 roku w Szydłowcu. Wtedy wybudowaliśmy dom dla pana Grzegorza , ojca samotnie wychowującego piątkę dzieci. To wzbudziło mnóstwo pozytywnych reakcji, dlatego stworzyliśmy cykliczny projekt.

Rok później dzięki naszej pomocy w czterech miejscach w Polsce: Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach powstały strefy edukacyjne na świeżym powietrzu, place zabaw i ścieżki zdrowia. >>> WIĘCEJ NA TEN TEMAT<<<

W 2017 roku skupiliśmy się na szkołach. Wyposażyliśmy wtedy 5 placówek w supernowoczesne pracownie przedmiotowe. Nasza akcja zawitała do Bukowiny, Kluczborka, Raciechowic, Morąga i do Boguszowic-Gorców. Wybudowaliśmy też warsztat stolarski dla pana Zbigniewa i jego syna w Dębowcu. >>>O AKCJI W 2017 ROKU PRZECZYTASZ TUTAJ<<<

W poprzednim roku w ramach naszego projektu przeprowadziliśmy remont w remizie OSP w małopolskiej Bogdanówce, gdzie również wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne.

Drugim miejscem była Wieliczka pod Krakowem, gdzie przygotowaliśmy ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Trzecią odsłoną zeszłorocznej akcji był pakiet edukacyjno-rozrywkowy, który zorganizowaliśmy dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia. W jego ramach Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim. [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w następnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują naszego wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.