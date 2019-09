Trwa nasza charytatywna akcja Lepsze Jutro z RMF FM! Po tym, jak spełniliśmy marzenia dzieci z Czernikowa, Janczowej i Prawiednik, przyszedł czas na szkołę w Zajączkach Drugich na Śląsku, gdzie wyposażyliśmy pracownię historyczno-humanistyczną!

W Prawiednikach pomogliśmy w wyposażeniu pracowni biologiczno-chemicznej , za to w Janczowej i Czernikowie spełniliśmy marzenie o pracowni informatycznej . Teraz przyszedł czas na humanistów - to dla nich w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich wyposażyliśmy supernowoczesną salę historyczno-humanistyczną! "Moim i moich podopiecznych marzeniem jest nauka w prawdziwej, nowoczesnej, na miarę XXI wieku pracowni humanistycznej, w której nie tylko zgłębiane będą zagadki przeszłości, ale także gdzie będziemy mogli szlifować nasz piękny ojczysty język polski. (...) Przydałyby się nowe meble, ławki, stoliczki i przede wszystkim nowoczesne pomoce dydaktyczne, przeróżnego kalibru, od map historycznych, plansz po rolety w oknach" - napisał do nas w zgłoszeniu do akcji jeden pracowników szkoły.

Nie mogliśmy przejść obok tego apelu obojętnie, dlatego to tam zorganizowaliśmy naszą akcję.

Najskromniejsze moim zdaniem i najbardziej potrzebne, to wyposażenie w meble, którego nie posiadamy, bo mamy w tej chwili w pracowni meble pochodzące z lat 60, stare stoliki, stare krzesła. Gdyby jeszcze doszły do tego pomoce typowo dydaktyczne: słowniki, encyklopedie, atlasy historyczne, audiobooki, inne pomoce do wykorzystania przy tablicy multimedialnej, to byłoby świetnie - mówiła naszej dziennikarce dyrektor szkoły, pani Wiesława Karasiak.

Szkoła w Zajączkach Drugich, to najmniejsza placówka w całej gminie Krzepice. Uczy się w niej 65 dzieci. Najmniej liczna klasa ma 5 uczniów. Największą klasą jest klasa siódma - uczy się w niej 17 dzieci i to właśnie oni wspólnie z nami otworzyli nową pracownię. Swoim uczniom towarzyszył Marcin Gładysz, nauczyciel historii, który napisał do nas.

Niezbędny sprzęt był już pod koniec sierpnia

27 sierpnia we wtorek do szkoły przyjechały nowe meble i niezbędny sprzęt. Nowe, piękne, nowoczesne meble. Są naprawdę nowoczesne, kolorowe, na pewno w tej klasie będą się super prezentować. Jestem bardzo szczęśliwa - mówiła dyrektor.

W kartonach z pomocami dydaktycznymi od Nowej Szkoły przyjechały, tablice ścienne, gry planszowe czy poczet królów Polski. Dzieci zapamiętują więcej, jeżeli jest im to tłumaczone obrazowo - powiedział nauczyciel historii Marcin Gładysz.

Pięć nowoczesnych, w pełni wyposażonych pracowni szkolnych

Poza Zajączkami Drugimi, w ramach naszej akcji supernowoczesne pracownie powstały także w Prawiednikach (woj. lubelskie) , gdzie zmodernizowaliśmy salę geograficzno-biologiczno-chemiczną, w Janczowej w Małopolsce , gdzie urządziliśmy pracownię matematyczną, w Czernikowie w Łódzkiem, gdzie wyposażyliśmy pracownię informatyczną i w wielkopolskim Wapnie, gdzie wyposażymy pracownię językową.

Dzięki naszej inicjatywie najbardziej potrzebujące placówki zyskają nowo wyposażone sale, gdzie uczniowie będą mogli korzystać z innowacyjnych metod nauczania, systemów multimedialnych usprawniających i uprzyjemniających naukę.

Wierzymy, że poszerzanie wiedzy, poznawanie i rozwój odmienią jutro nie tylko bezpośrednio zainteresowanym uczniom czy ich bliskim, ale także całym społecznościom.

Chcemy uczyć, jak mądrze wykorzystywać potencjał, wspierać, by łatwej osiągnąć sukces.

Drugi raz w naszej akcji pomagamy szkołom

Projekt corocznej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM narodził się w 2015 roku. Wtedy to w Szydłowcu radio wybudowało dom dla rodziny pana Grzegorza, ojca samotnie opiekującego się piątką dzieci.

Nasza inicjatywa wzbudziła wówczas mnóstwo pozytywnych reakcji! Do naszej redakcji napłynęło wiele listów i sygnałów z prośbą, by nie poprzestawać na jednorazowej akcji. Dlatego też stworzyliśmy charytatywny projekt "Lepsze Jutro z RMF FM".

W 2018 roku naszą akcję charytatywną zrealizowaliśmy w trzech miejscach: w Bogdanówce w Małopolsce w remizie OSP wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale szkoleniowo-edukacyjne; w Wieliczce pod Krakowem powstał ogród sensoryczny przy przedszkolu dla niepełnosprawnych dzieci. Z kolei dla wychowanków placówki wychowawczo-opiekuńczej z Inowrocławia przygotowaliśmy roczny pakiet edukacyjno-rozrywkowy. Zorganizowaliśmy 12 wycieczek, połączonych ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi, zwiedzaniem, czy wyjściami do teatru, opery, kina czy na koncert. Dzieci odwiedziły m.in. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Biskupin. Byli także w Sierpcu, Gnieźnie i Solcu Kujawskim [RELACJE Z NASZYCH WSPÓLNYCH WYJAZDÓW ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>]

Dwa lata temu po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję wyposażania szkolnych pracowni. Dzięki temu szkoły w Kluczborku na Opolszczyźnie, Raciechowicach w Małopolsce, Bukowinie na Lubelszczyźnie, w warmińsko-mazurskim Morągu i w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku otrzymały od nas profesjonalnie wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! [WIĘCEJ O EDYCJI NASZEJ AKCJI Z 2017 PRZECZYTACIE TUTAJ>>>]

Lepsze Jutro z RMF FM zawitało też do Dębowca, gdzie przy naszym wsparciu pan Zbigniew z synem Kamilem wybudowali warsztat stolarski i z pasji mogli uczynić zajęcie, które pomoże utrzymać rodzinę!



W 2016 roku postanowiliśmy odmienić życie setkom maluchów: w czterech miejscach w Polsce dzięki RMF FM powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia. Inwestycje z naszym logo znajdziecie w Dobroszycach, Zagórzu, Olsztynie i Krzczonowicach. [TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>]

Projekt Lepsze jutro z RMF FM będziemy kontynuować także w następnych latach, bo wciąż jest wiele osób, które potrzebują naszego wsparcia. Jeśli chcecie zaangażować się w naszą charytatywną akcję - wypełnijcie formatkę i wskażcie osobę, instytucję, placówkę, która waszym zdaniem zasługuje na lepsze jutro.