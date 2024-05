​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Porozmawiamy z nią m.in. o tym, dlaczego część kierownictwa resortu kultury postanowiło ubiegać się o mandat do Parlamentu Europejskiego. Zapytamy również, czy pomnik smoleński zniknie z pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Bożena Żelazowska / Piotr Nowak / PAP

Bożenę Żelazowską zapytamy również o reformę mediów publicznych i wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

