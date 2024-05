Gościem Tomasza Weryńskiego w piątkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie europoseł PiS Joachim Brudzińskim. Porozmawiamy z nim m.in. o sejmikowych układankach po wyborach samorządowych, ale też o nowej kampanii wyborczej PiS.

Joachim Brudziński

W rozmowie z Joachimem Brudzińskim poruszymy też temat wewnętrznych rozliczeń w PiS po wyborach samorządowych, które zakończyły się kilkoma znaczącymi porażkami w regionach uznawanych niemalże za bastiony prawicy. Czy to oznacza bunt w partii? Jeśli tak, to dlaczego dochodzi do niego właśnie teraz?

Europosła zapytamy również, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości mają teraz pomysł na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jaka narracja będzie dominować w wyścigu o unijne mandaty?

Ponadto porozmawiamy o ucieczce sędziego Tomasza Szmydta na Białoruś i politycznych przepychankach; o to, kto jest bardziej odpowiedzialny za windowanie go na wysokie stanowiska. Czy PiS w tym temacie ma sobie coś do zarzucenia?

