Od 15 grudnia wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen, będą musieli wykonać test na COVID-19 – PCR albo antygenowy – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zdjęcie ilustracyjne / ANDY RAIN / PAP/EPA

Od 15 grudnia osoby wracające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały wykonać test.

Testy będą musieli wykonać wszyscy, którzy wracają do nas spoza strefy Schengen. Testy PCR i antygenowe są równoważne. Tak samo jak jest w tej chwili, po takim przybyciu do Polski poddawane są te osoby kwarantannie, kolejny test ósmego dnia po przylocie do kraju - przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Weryfikacja testów, szczepienia dla grup zawodowych

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od 1 marca trzy grupy zawodowe będą musiały się zaszczepić. To nauczyciele, medycy i służby mundurowe. Będziemy robić wszystko, aby od 1 marca grupy zawodowe medyków, nauczycieli i służb mundurowych mogły pracować tylko wtedy, kiedy są zaszczepione - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Niedzielski zwrócił uwagę, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach. Mamy w zasadzie cztery województwa, w których spadek zakażeń jest zauważalny m.in. podlaskie i lubelskie. (...) Drugą grupą województw, które odnotowują spadek są województwa: mazowieckie i podkarpackie. (...) Mamy dwa kolejne województwa, w których mamy wyhamowanie wzrostu: łódzkie i zachodniopomorskie - podał.

Szef resortu zdrowia ogłosił też, że zmodyfikowany został projekt ustawy klubu PiS mówiący wcześniej o weryfikacji zaszczepienia pracowników przez pracodawcę. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku darmowego testu na Covid-19. W ciągu tygodnia będzie skierowany do prac - przekazał Niedzielski.



Zaznaczył też, że wprowadzona zostanie także czasowo nauka zdalna w szkołach. Zdecydowaliśmy się, żeby w dniach 20.12-23.12 i okolice Święta Trzech Króli będzie nauka zdalna, która zakończy się 9.01. 10 stycznia będzie powrót do stacjonarnego trybu - zaznaczył Niedzielski.

Zestaw nowych obostrzeń

O szczegółach nowych obostrzeń poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zostaną one wprowadzone od 15 grudnia.

· limit 75 procent obłożenia w w transporcie zbiorowym.

· limit 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach; zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę.

· obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na Covid-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.

· obniżenie limitów do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych; zwiększenie tego limitu może być tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę.

· zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia; 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem osób zaszczepionych.