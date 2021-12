Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich będzie odbywać się nauka zdalna. "Po tym terminie dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnym" - podkreślił.

Nauka zdalna. Od kiedy i dla kogo? / shutterstock / Shutterstock

Przedstawiciele ministerstwa zdrowia poinformowali na konferencji prasowej o nowych, koronawirusowych obostrzeniach. Dotyczą one m.in. wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych, jak również zmiany w funkcjonowaniu restauracji, hoteli, a także szkół.

Zdalne nauczanie 2021 w szkołach. Co ze żłobkami i przedszkolami?

Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i szkołach średnich obowiązywać będzie nauka z trybie zdalnym. Po tym terminie, jak zapowiedzieli przedstawiciele resortu zdrowia, dzieci wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Zdecydowaliśmy się, żeby w dniach 20.12-23.12 i okolice Święta Trzech Króli będzie nauka zdalna, która zakończy się 9.01. 10 stycznia będzie powrót do stacjonarnego trybu - zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.



Na konferencji prasowej zapewniono jednak, że żłobki i przedszkola pozostaną otwarte po 20 grudnia.

Oprócz zdalnego nauczania obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekazał również, że rząd od 1 marca chce wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.



Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Niedzielski wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".



Szkoły i przedszkola w czasach pandemii

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki w poniedziałek 94,6 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 78,4 proc. szkół podstawowych i 82,9 proc. ponadpodstawowych pracowało w trybie stacjonarnym.

69 przedszkoli pracowało zdalnie, a 757 w trybie mieszanym. W przypadku szkół zdalnie pracowało 107 placówek podstawowych i 71 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 3 008 szkół podstawowych i 1 261 ponadpodstawowych.

Informacje pochodzą od kuratorów oświaty, którzy opracowali je na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek.

Koronawirus u ucznia. Co wtedy?

W razie stwierdzenia zakażenia Covid-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia kręgu osób narażonych. Na podstawie wyników tego dochodzenia podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.