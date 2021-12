"Premier może się spotykać, z kim chce. To, z kim się spotyka, kiedy się spotyka i po co się spotyka, podlega ocenie" - mówił w RMF FM Marek Borowski - senator Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do dzisiejszego spotkania liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych w Warszawie. Mają w nim wziąć udział m.in. premier Węgier Viktor Orban i szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, która już w piątek opublikowała na Twitterze zdjęcie z premierem Mateuszem Morawieckim. "Widzimy próbę budowy międzynarodówki antyeuropejskiej. Mamy tam ludzi, którzy Unię Europejską traktują wyłącznie jako strefę Schengen i ci, którzy korzystają z pieniędzy unijnych - więcej dostają niż wpłacają - traktują ją jako bankomat. Tak traktuje właśnie Kaczyński UE. Nic więcej tam nie potrzeba. Żadna wspólnota wartości, żadna wspólnota demokratyczna tylko po prostu instytucja, która płaci" - ocenił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

