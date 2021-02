O godz. 15 zacznie się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. zaostrzenia obostrzeń w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby pozytywne testy miało 12 160 osób - niemal dwa razy więcej niż dzień wcześniej. Dzisiejsza liczba zakażeń jest najwyższą od 7 stycznia. Jakie decyzje podjął rząd? Śledź naszą relację z konferencji.

Co było wiadomo przed konferencją?

Jeszcze przed konferencją dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda informował, że stoki pozostaną otwarte, o ile oczywiście pogoda na to pozwoli. To właśnie pogoda i podnosząca się temperatura skłoniła rząd do niezamykania stoków narciarskich. Ministrowie liczą na to, że wiele osób po prostu z wyjazdów narciarskich zrezygnuje.

Nasz dziennikarz podawał też, że rząd jeszcze tej nocy rozważał zamknięcie hoteli. Ostatecznie w większej części kraju pozostaną one otwarte. Zamykane mogą być tylko w tych regionach, gdzie nowych zakażeń jest najwięcej - zwłaszcza na północy kraju.

Wprowadzona zostanie regionalizacja. Minister zdrowia Adam Niedzielski chciał, by już od soboty na Warmii i Mazurach zamknąć szkoły i hotele. Zamknięte mają zostać także kina, teatry, baseny oraz infrastruktura sportowa. Adam Niedzielski / Radek Pietruszka /PAP

Ma to na razie dotyczyć tylko tego jednego regionu, bo tam sytuacja jest najgorsza.

Już wcześniej mówiło się o nakazie zakrywania twarzy maseczką ochronną: obojętnie czy chirurgiczną, czy zwykłą materiałową. Nie będzie już możliwe chronienie się przed koronawirusem jedynie przyłbicą, chustką albo szalikiem.



Ponadto - według wcześniejszych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy - 10-dniowa kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski od południa ma dotyczyć zarówno osób powracających z Czech i Słowacji, jak i osób, które przez te kraje podróżowały tranzytem. Kwarantanny unikną tylko osoby mające negatywny wynik testu na covid, osoby zaszczepione i ozdrowieńcy posiadający stosowne zaświadczenie.

Największa liczba zakażeń od 7 stycznia

Ministerstwo Zdrowia już o poranku ujawniło najnowsze dane nt. liczby nowych zakażeń koronawirusem. Pozytywne testy dostało aż 12 160 osób. To duży wzrost, przypomnijmy - jeszcze wczoraj resort informował o 6 310 nowych przypadkach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest najwyższą od 7 stycznia.

Potwierdzone w ciągu ostatniej doby pochodzą z województw: mazowieckiego (1961), śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108).



214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 67 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 305 osób.





Wielkanoc jak Boże Narodzenie?

Wiele wskazuje na to, że i Wielkanoc spędzimy jak Boże Narodzenie - na odległość - przewiduje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim dr Grażyna Cholewińska-Szymańska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Według niej regionalizacja to właściwe działanie - jeszcze przez jakiś czas. Jak mówi, wyniki zakażeń pokazują bowiem na regionalizację pandemii.





Zobacz rozmowę Mariusza Piekarskiego z dr n. med. Grażyną Cholewińską-Szymańską ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie Karolina Bereza / RMF FM

Obostrzenia - co obowiązuje w tej chwili

Obowiązujące obecnie obostrzenia zostały wprowadzone 12 lutego na dwa tygodnie. Ich przedłużenie, zaostrzenie lub złagodzenie miało być uzależnione od liczny zakażeń koronawirusem. "Musimy być gotowi na różne warianty. Covid-19 jest nieprzewidywalny" - argumentował wtedy premier Mateusz Morawiecki.