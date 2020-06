Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 6 mln ludzi na całym świecie, około 370 tys. osób zmarło. W Anglii dziś początek drugiego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zaplanowano stopniowe otwarcie szkół podstawowych i niektórych sklepów. Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją. Niemieckie linie lotnicze Lufthansa wznawiają część lotów na trasach europejskich. W regionach Ukrainy, które kwalifikują się do przejścia na kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z Covid-19, uruchomiony zostanie transport kolejowy i samochodowe przewozy między obwodami. Mogą także zostać otwarte placówki edukacyjne oraz fitness kluby, jednak bez możliwości organizowania zajęć grupowych z udziałem powyżej 10 osób. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 786 zakażonych i 1 064 ofiary śmiertelne.

W Polsce wyzdrowiało 11 271 chorych na Covid-19.

Dotychczas w Polsce wykonano 915 546 testów, z czego ponad 16,4 tys. ostatniej doby.

Na całym świecie zakażonych jest już ponad 6 mln osób.

Najwięcej zachorowań potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

Najwięcej ofiar śmiertelnych Covid-19 odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

05:57 Niemcy

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 333 do 181 815 - poinformował w poniedziałek rano Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8511.

Podane przez Instytut Roberta Kocha (RKI) w poniedziałek szacunki wskazują, że Niemcy zdołały poradzić sobie z epidemią. Jeszcze pod koniec marca - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech nawet do 6830 osób z rozpoznanym Covid-19.





05:24 Chile

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby chorych na Covid-19 w Chile, grupa ponad czterdziestu czołowych chilijskich epidemiologów oraz ekspertów medycznych wezwała rząd prezydenta Sebastiana Pinery do zmiany strategii walki z koronawirusem. Zmiana strategii jest jedynym sposobem "odwrócenia katastrofy narodowej", jaka zagraża krajowi - twierdzą autorzy apelu.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano też 4830 nowych zakażeń. Ich łączna liczba wynosi obecnie 99 688.

05:06 Stany Zjednoczone

598 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 104 356.

Mimo epidemii w USA w kilkudziesięciu miastach trwają protesty wywołane brutalnym zabójstwem przez policję w Minneapolis Afroamerykanina, George'a Floyda. Nie wszyscy z demonstrantów mają maseczki ochronne, manifestanci często są stłoczeni i znajdują się bardzo blisko siebie.

05:03 Meksyk

W ciągu ostatnich 24 godzin w Meksyku zmarło 151 osób zakażonych koronawirusem. Dobowy przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 wyniósł 3152. Całkowity bilans zgonów wzrósł tym samym w Meksyku do 9930, a liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 sięga już 90 664.

Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań, bowiem w kraju wykonywanych jest zbyt mało testów, a w przypadku chorób współwystępujących Covid-19 nie jest wskazywany jako przyczyna zgonu. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być w związku z tym nawet trzykrotnie wyższa.

05:01 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 16 409 nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Brazylii i 480 nowych zgonów z powodu Covid-19. Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie z tyloma przypadkami zakażeń. Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19 to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Panamerykańską Organizację Zdrowia, szczyt epidemii przypadnie w Brazylii w lipcu tego roku.

W całej Ameryce Łacińskiej według podliczeń agencji AFP zarejestrowano dotąd ponad milion zakażeń.

04:56 LOT wznawia działalność

Od dziś ruszają pasażerskie krajowe połączenia lotnicze. Na razie pasażerowie LOT będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.