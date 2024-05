Wiemy już, kto z kim będzie rywalizował w fazie grupowej tenisowej LOTTO SuperLIGI. W tym sezonie liga zmienia format - będzie mniej drużyn i meczów, za to ma być ciekawiej.

Rozlosowano grupy LOTTO SuperLIGI / Cezary Dziwiszek / RMF FM

W tegorocznej edycji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski w tenisie powalczy 10 zespołów. Będą to:

BKT Advantage Bielsko-Biała (aktualny mistrz Polski),

KT Royal Zielona Góra,

Calisia Tennis Team Kalisz,

WKT Mera Warszawa,

AZS Tenis Poznań,

KT GAT Gdańsk,

KS Górnik Bytom,

ZTT Złotoryja,

WKS Grunwald Poznań,

PTP Łódź (debiutant).

Liga została zamknięta - w kolejnym sezonie nikt do niej nie awansuje i nikt nie spadnie. To oznacza też likwidację forBET 1.LIGI.

Organizatorzy chcą zwiększyć atrakcyjność rozgrywek

Dążymy do ciągłej profesjonalizacji naszego projektu, a formuła ligi zamkniętej pozwoli przyśpieszyć ten proces. Mniejsza liczebność składów na każde spotkanie sprawi, że na kortach będą pojawiać się lepsi i wyżej notowani w światowych rankingach zawodnicy i zawodniczki, a poziom rywalizacji będzie bardziej wyrównany - zapowiada Piotr Holwek, Dyrektor Zarządzający LOTTO SuperLIGI.

Dążenie organizatorów do zwiększenia atrakcyjności rozgrywek oznacza też zmianę formuły rozgrywania spotkań ligowych. W tym sezonie toczone one będą do trzech wygranych meczów, co oznacza, że liczba wszystkich pojedynków nie przekroczy pięciu. Planowane są dwa mecze singlowe (jeden męski i jeden żeński) i dwa mecze gry podwójnej (mężczyzn i kobiet), a jeśli to nie wystarczy do wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się mecz gry mieszanej.

Szansa dla młodych adeptów tenisa

Równolegle do LOTTO SuperLIGI trwać będzie rywalizacja dzieci w ramach projektu KidsCUP TOUR "Śladami Tenisowych Mistrzów" z wielkim finałem - zawodami MASTERS, odbywającymi się w trakcie FINAL FOUR. Poprzednie odsłony tego projektu przyciągnęły na korty setki młodych adeptów tenisa ze wszystkich części kraju.

Dla młodych zawodników i zawodniczek rozpoczynających swoją przygodę z profesjonalnym tenisem możliwość obcowania z profesjonalnymi sportowcami jest wielkim przeżyciem. Sposobność oglądania ligowców na korcie, podpatrywania ich rozgrzewki czy rutyny przedmeczowej to bezcenna dawka praktycznej wiedzy - mówi Alicja Sierzputowska, Dyrektor Zarządzająca KidsCUP.

Losowanie grup LOTTO SuperLIGi / Cezary Dziwiszek / RMF FM

W ubiegłym sezonie zwycięzcą LOTTO SuperLIGI został BKT Advantage Bielsko-Biała, który powtórzył swój sukces z pierwszej edycji rozgrywek. Na drugim stopniu podium stanął zespół OSAVI TENNIS TEAM Kalisz, a brąz przypadł CKT Grodzisk Mazowiecki po zwycięstwie nad KT KUBALA Ustroń.

Jak zapewnił Piotr Szczypka, prezes Beskidzkiego Klubu "Advantage" Bielsko-Biała, w nowym sezonie w klubie wciąż będą występować najbardziej znani zawodnicy: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa oraz Linda Noskova i Tomas Machac.

Nowy sezon LOTTO Superligi rozpocznie się 8 czerwca. Do tego czasu kluby mogą pozyskiwać zawodników i zawodniczki.

Podział na grupy w LOTTO SuperLIDZE 2024/2025:

Grupa A

BKT Advantage Bielsko-Biała,

WKS Grunwald Poznań,

PTP Łódź,

KT Royal Zielona Góra,

ZTT Złotoryja.

Grupa B

Calisia Tennis Team Kalisz,

KS Górnik Bytom,

WKT Mera Warszawa,

AZS Tenis Poznań,

KT GAT Gdańsk.

Kalendarz rozgrywek: