Od północy na szczepienia przeciw Covid-19 mogą się zapisywać 58-latkowie. Preparaty przeciwko chorobie przyjmuje coraz więcej Europejczyków. Przyspieszenie kampanii szczepień jest możliwie dzięki coraz większym dostawom od producentów. Na niewystarczającą ilość preparatów narzeka Brazylia, gdzie koronawirus codziennie zap. Rząd negocjuje z Amerykanami zakup tysięcy dawek produktów Pfizera i Janssena.

Punkt masowych szczepień w Danii



- Na szczepienie przeciw Covid-19 zapisywać mogą się 58-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Jak sprawdzić, czy masz już wystawione e-skierowanie? [ZOBACZ PORADNIK].

- Dziś rozpoczyna się praca w komisjach Parlamentu Europejskiego nad projektem wprowadzenia "paszportów covidowych", które ułatwią podróżowanie po UE w czasie pandemii.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 136 mln ludzi na świecie, a ponad 2,94 mln zakażonych zmarło.

06:25 Covid-19 a dolegliwości tarczycy

Covid-19 może być odpowiedzialny za utrzymujące się przez ponad trzy miesiące u ozdrowieńców dolegliwości tarczycy, wynika z obserwacji, których wyniki zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologiczne z udziałem m.in. badaczy z Włoch i Hiszpanii.



Biorący udział w wydarzeniu online lekarze wskazali, że u około 15 proc. chorych na Covid-19 pojawiły się w okresie infekcji koronawirusem problemy z tarczycą, objawiające się nawet po kilku miesiącach od przebycia choroby.



W celu wykazania odsetka osób, u których pojawiły się zaburzenia w pracy hormonów tarczycy przenalizowano kilka tysięcy przypadków pacjentów leczonych w szpitalach we Włoszech w 2020 r.





06:22 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciw Covid-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga - wynika z opublikowanego w poniedziałek przed południem zestawienia na stronie gov.pl. Ostatniej doby wykonano 147,3 tys. szczepień.



Dane te obejmują okres od 27 grudnia 2020 do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji, czyli do północy w niedzielę. Wynika z nich, że do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 8 335 070.





06:10 Brazylijczycy chcą kupić szczepionki od USA

Ambasador USA w Brazylii Todd Chapman potwierdził podczas wirtualnej konferencji, że między rządami obu krajów prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu przez Brazylię amerykańskich szczepionek przeciwko koronawirusowi.



"Dyplomaci w Waszyngtonie omawiali kwestię szczepionek, aby pomóc Brazylii; ja także rozmawiałem w tej sprawie z (brazylijskim) ministrem zdrowia i będziemy kontynuowali te rozmowy" - powiedział ambasador USA podczas wirtualnego spotkania z grupą ponad stu brazylijskich polityków i czołowych przedstawicieli kół gospodarczych.







06:09 W Wielkiej Brytanii wszystkim osobom z grup ryzyka zaoferowano szczepionkę

Wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych została zaoferowana możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19, co oznacza, że udało się przed terminem zrealizować wyznaczony cel - ogłosił w poniedziałek przed północną brytyjski rząd.









06:00 Nowy Jork: Ruszył punkt szczepień dla artystów

W poniedziałek przy nowojorskim Times Square otwarty został ośrodek szczepień przeciw koronawirusowi przeznaczony dla pracowników filmu, teatru i telewizji. Sztuka i kultura mają kluczowe znaczenie dla powrotu Nowego Jorku do normalności - podkreślił burmistrz miasta Bill de Blasio.



Burmistrz przypomniał, że w Nowym Jorku podano już przeszło 5 milionów dawek szczepionek, a obecnie co tydzień przeprowadza się ponad pół miliona szczepień. Ambicją władz jest pełne zaszczepienie do czerwca pięciu mln osób z liczącej ponad 8 milionów mieszkańców aglomeracji.