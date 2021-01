W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 7624 przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 341 pacjentów. Służba zdrowia w Nowym Jorku zdiagnozowała pierwszy w tym stanie przypadek nowej odmiany koronawirusa, którą pierwotnie wykryto w Wielkiej Brytanii - poinformował gubernator Andrew Cuomo. Swoich funkcji zrzekli się kanadyjscy politycy, którzy pojechali na zagraniczne wakacje, choć ze względu na pandemię apelowali do Kanadyjczyków o pozostanie w domach. W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 20 006 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 543 kolejne zgony. Na stronach rządowych udostępniono mapę z lokalizacjami punktów szczepień przeciw Covid-19 w całej Polsce. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Aktorka Anna Cieślak potwierdziła, że jest w grupie osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko Covid-19 poza kolejnością. Jak zapewniła, zrobiła to w ramach akcji zachęcającej do szczepień. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

- W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 7624 przypadki zakażenia koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia. Zmarło 341 pacjentów.

- Co najmniej ćwierć miliona złotych kary dla CM WUM za szczepienie znanych osób poza kolejnością. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził nieoficjalne doniesienia RMF FM w tej sprawie. Jak ujawnił, artystów zgłoszono w systemie jako personel szpitala.



- Ministerstwo Zdrowia opublikowało lokalizację punktów szczepień przeciw Covid-19 w całym kraju. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Najwięcej punktów jest na Mazowszu i Śląsku.

19:50 Indie

Szef firmy produkującej szczepionki przeciwko koronawirusowi Covishield zaprzeczył informacjom o zakazie ich eksportu rzekomo nałożonym przez władze Indii. Firma zamierza sprzedawać rządowi Indii szczepionkę po 3-4 USD za dawkę, a w publicznym obrocie w tym kraju będzie ona dostępna po 6-8 USD.



Zarządzający Serum Institute of India (SII) Adar Poonawalla w mediach społecznościowych nazwał informacje agencji AP "zamieszaniem" i zapewnił, że eksport szczepionki jest dozwolony "do wszystkich krajów".



19:22 Wielka Brytania

Aż 60 916 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii, co jest kolejnym w ostatnich dniach rekordowym bilansem - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też 830 zgonów w związku z Covid-19.



To pierwszy przypadek, by przekroczony został poziom 60 tys. wykrytych zakażeń w ciągu doby i szósty raz w ciągu ostatnich dziewięciu dni, gdy odnotowywana jest najwyższa liczba zakażeń od początku epidemii. Dotychczas rekordowym był bilans z poniedziałku - niespełna 58,8 tys. nowych infekcji. W porównaniu z bilansem sprzed tygodnia obecny jest wyższy o 7781.

19:05 Bruksela sceptyczna ws. kupowania szczepionek przez Polskę na własną rękę

Polska nie poinformowała Komisji Europejskiej, że zamierza kupować szczepionki poza systemem wspólnych unijnych zamówień - ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. O tym, że nasz kraj zaczął prowadzić indywidualne rozmowy z producentami na temat ewentualnego zakupu preparatów, mówił dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Także minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział: "Rozważamy ewentualność dokupienia szczepionek na Covid-19".





18:33 Polskie lotniska zamknięte dla lotów z Wielkiej Brytanii

Polskie lotniska pozostaną zamknięte dla lotów z Wielkiej Brytanii: jak wynika z projektu rządowego rozporządzenia, zakaz w tej sprawie obowiązywał będzie do 13 stycznia.



Wielka Brytania trafiła na listę państw objętych zakazem lotów 22 grudnia , a decyzja o zablokowaniu lotów z Wysp była pokłosiem pojawienia się tam nowej, bardziej zaraźliwej odmiany koronawirusa.

Równocześnie rządowe rozporządzenie z 21 grudnia przewidywało przedłużenie do 6 stycznia zakazu lotów cywilnych do dziewięciu państw: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Armenii, Kosowa, Macedonii, Serbii i Stanów Zjednoczonych z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork.





17:50 Włochy

649 osób zmarło na Covid-10 we Włoszech w ciągu ostatniej doby, zanotowano 15 378 kolejnych zakażeń koronawirusem - ogłosiło Ministerstwo Zdrowia w codziennym biuletynie. To znaczny wzrost liczby zgonów i nowych przypadków infekcji. Wykonano 135 tys. testów.



W poniedziałek informowano o śmierci 348 osób i około 10,8 tys. zakażeń wykrytych w 78 tys. badań.



Łączny bilans zgonów od początku pandemii wynosi 76 329. Liczba zmarłych lekarzy wzrosła do 281.



Koronawirusa potwierdzono dotychczas u 2,1 miliona mieszkańców Włoch. Ozdrowieńców jest już ponad 1,5 miliona.



Szacuje się, że obecnie aktywnie zakażonych jest co najmniej 569 tysięcy.

17:35 Włochy

We Włoszech przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotąd około 180 tys. osób, co daje temu krajowi drugie miejsce w UE pod względem liczby podanych dawek - takie informacje przedstawił rząd w reakcji na krytykę w sprawie tempa szczepień.



17:13 Dworczyk o 52 zmarnowanych dawkach szczepionek

Do tej pory zmarnowały się 52 dawki szczepionek przeciw Covid-19 na 100 tys.; według mojej wiedzy przynajmniej na poniedziałek wieczór, były to wszystkie mechaniczne zniszczenia na zasadzie, że upadła fiolka, a nie, że ktoś się nie zgłosił - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



16:40 Merkel i Putin o wspólnej produkcji szczepionek

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Tematem rozmowy była "współpraca w walce z pandemią koronawirusa" i możliwość "wspólnej produkcji szczepionek" - poinformowały służby prasowe Kremla.



Podczas rozmów położono nacisk na "możliwe perspektywy wspólnej produkcji szczepionek" - agencja AFP cytuje komunikat Kremla.



Uzgodniono, że kontakty w tej sprawie będą kontynuowane między ministerstwami zdrowia i innymi wyspecjalizowanymi jednostkami obu państw - uzupełniono. Nie podano bliższych szczegółów dotyczących tej potencjalnej współpracy. Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert potwierdził, że tematem rozmowy była walka z pandemią - przekazała agencja dpa.

16:11 Hiszpania

Kilka hiszpańskich stowarzyszeń medycznych oskarżyło rząd Pedra Sancheza o bałagan podczas realizowania ogólnokrajowego programu szczepień przeciwko Covid-19. Oburzenie spowodowała ujawniona w poniedziałek informacja, że w Hiszpanii wykonaniem zaledwie 18 proc. zaplanowanych na przełom grudnia i stycznia szczepień.



15:42 Kierowca Formuły 1 zakażony koronawirusem

Kierowca Formuły 1 Lando Norris miał pozytywny test na Covid-19 - poinformował jego zespół McLaren. 21-letni Brytyjczyk zakaził się koronawirusem podczas wakacji w Dubaju i obecnie jest na dwutygodniowej kwarantannie.





15:15 Szczepienia w Polsce - statystyka

Do godz. 15.00 wykonano w Polsce 114 tysięcy szczepień na COVID-19; 250 tysięcy szczepień jest zamówionych na przyszły tydzień - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. Cieszmy się, że dobrze to idzie - dodał.





14:48 Niedzielski o powrocie dzieci do szkół

"Decyzja o powrocie do tradycyjnego nauczania w klasach 1-3 zostanie podjęta w oparciu o dzienną liczbę zakażeń" - zaznaczył szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że przywrócenie tradycyjnej nauki w klasach 1-3 jest celem rządu.





14:33 Niemcy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwołała na środę szczyt kryzysowego, mający omówić problem niedoboru szczepionek przeciwko Covid-19; Merkel powołała też grupę roboczą do spraw szczepień - informuje dziennik "Bild".



Merkel stawia zakup szczepionek na pierwszym miejscu - podkreśla gazeta.

14:00 Polska

Próby omijania lub lekceważenia ograniczeń związanych ze zwalczaniem epidemii są nieakceptowalne i będą skutkować nakładaniem kar - podkreślił Główny Inspektor Sanitarny. Dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zaapelował o rozwagę i odpowiedzialność.



13:51 Polska

Akcja przywracania łóżek covidowych do zwykłego systemu opieki zdrowotnej jest dynamiczna, na przełomie listopada i grudnia na walkę z COVID-19 przeznaczonych było blisko 40 tys. łóżek, obecnie jest to ponad 33 tys. łóżek - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.



13:31 Niedzielski o trzeciej fali pandemii

Trzecia fala epidemii koronawirusa jest realna i jest zagrożeniem dla systemu opieki zdrowotne oraz dla procesu szczepień - powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Zapewnił, że przygotowanie służby zdrowia na taką trzecią falę jest poprawne.



12:56 Jest data rozpoczęcia szczepień grupy pierwszej

Zgodnie z zapowiedzią rządu, "grupa pierwsza" rozpocznie szczepienie 25 stycznia. Do tej grupy należą osoby starsze, nauczyciele oraz pracownicy służb mundurowych. Pierwszą dawkę szczepionki na Covid-19 przyjęło już ponad 100 tysięcy osób. Akcja dopiero się rozkręca - przekonuje minister zdrowia.

12:38 Apel Lewicy ws. kwalifikacji do szczepień

Wzywamy rząd do tego, żeby poszerzył katalog osób, które mogą kwalifikować nas do szczepień - oświadczyła w Sejmie posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie mogłyby tego robić pielęgniarki, położne i inne osoby posiadające wykształcenie medyczne czy ratownicy - dodała.

12:29 Koronawirus słowem roku

Nazwa koronawirus została wybrana Słowem Roku przez internautów i kapitułę językoznawców w konkursie Słowa na Czasie, prowadzonym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W 10-lecie konkursu wybrano też Słowo Dekady. Zostało nim "500+".

12:15 Nowe dane ze Słowacji

W ciągu ostatniej doby na Słowacji wykryto 10 212 nowych zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku na Covid-19 zmarły 82 osoby. Szef resortu zdrowia Marek Krajczi przekazał, że na wschodzie kraju stwierdzono zakażenia nowym wariantem SARS-CoV-2, który wykryto w Wielkiej Brytanii.

Nową odmianę koronawirusa zidentyfikowano między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem w próbkach pochodzących z położonego na wschodzie Słowacji powiatu Michalovce. Krajczi jeszcze przed świętami ostrzegał, że nowy wariant koronawirusa najprawdopodobniej już jest na Słowacji w związku z częstymi podróżami wielu obywateli między Wielką Brytanią a Słowacją.

Od 21 grudnia na Słowacji obowiązuje kwarantanna dla wszystkich przybywających z Wielkiej Brytanii. Infekcję nowym wariantem SARS-CoV-2 potwierdzono także u dwójki dzieci ze Słowacji w wieku 9 i 10 lat, które przechodziły testy na lotnisku w Austrii.

12:13 Nowa Słupia: Impreza w lokalu mimo pandemicznych ograniczeń

Do 30 tys. grzywny grozi właścicielowi jednego z lokali gastronomicznych w (Świętokrzyskie). W niedzielę w restauracji odbyła się uroczystość, w której brało udział kilkanaście osób. Nie zachowywali oni żadnych środków ostrożności wprowadzonych w związku z pandemią.

11:54 Niedzielski: Trzecia fala będzie wykolejała proces szczepień

I państwu, i nam, i wszystkim zależy, by ta pandemia się jak najszybciej skończyła. A ona się skończy wtedy, gdy proces szczepień będzie przeprowadzony skutecznie i możliwie szybko. Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni tą pandemią, widać to po reakcjach społecznych na wprowadzone obostrzenia, które są konieczne, które, mam nadzieję, pozwolą nam się uchronić przed trzecią falą - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Według niego, "trzecia fala będzie wykolejała proces szczepień".

Nie będziemy mieli luksusu wykonywania szczepień w atmosferze normalnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, tylko będziemy musieli wtedy znowu wszystkie siły w tym systemie opieki zdrowotnej skierować na leczenie hospitalizowanych osób, na zajmowanie się pacjentami, którzy przechodzą Covid - tłumaczył minister zdrowia.

11:22 Darmowe i dobrowolne testy dla nauczycieli

W przyszłym tygodniu nauczyciele klas 1-3 i pracownicy szkół w całej Polsce będą mogli przebadać się na obecność koronawirusa. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

10:45 Nowe dane z Polski

W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto 7624 przypadki zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 341 pacjentów.

10:20 Będzie wysoka kara za szczepienie znanych osób poza kolejnością

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przeciwko Covid-19 zaszczepiono poza kolejnością m.in. znanych artystów, zakończy się karą pieniężną. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził nieoficjalne ustalenia RMF FM i poinformował, że stwierdzone do tej pory nieprawidłowości dają podstawę do nałożenia kary w wysokości 250 tys. złotych, ale ta kwota może się zwiększyć.

09:23 Szczepienia we Francji

Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział "wzmocnienie, przyspieszenie i uproszczenie" strategii szczepień przeciw Covid-19 w kraju. Poinformował też, że we Francji wykryto ok. 10 zakażeń nowym wariantem koronawirusa.



Wczoraj przekroczyliśmy poziom 2 tys. szczepień, do czwartku ich liczba znów znacznie wzrośnie, później ta liczba będzie wzrastała wykładniczo - powiedział Veran w radiu RTL.



Po tym, gdy kampania szczepień przeciw Covid-19 we Francji została skrytykowana za zbyt wolne tempo, w poniedziałek przyspieszono szczepienie personelu medycznego w szpitalach - relacjonuje agencja Reutera. Dodaje, że społeczeństwo francuskie jest jednym z najbardziej sceptycznie nastawionych do szczepień na świecie.

08:35 Czy kobiety w ciąży powinny być szczepione przeciw Covid-19?

Trwają badania na temat szczepienia kobiet w ciąży. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na duże ryzyko możemy dopuścić kobietę w ciąży do zaszczepienia, ale lepszym rozwiązaniem jest to, że całe środowisko, które będzie się z nią stykało: najbliższe osoby, mieszkańcy, osoby, które chcą ją odwiedzić po porodzie lub w trakcie ciąży - one powinny się zaszczepić, stanowiąc tak zwany kokon ochronny - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM lekarz zakaźnik dr Agnieszka Szarowska.





08:23 Nieoficjalnie: Będzie kara finansowa dla CM WUM

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przeciwko Covid-19 zaszczepiono poza kolejnością m.in. znanych artystów, zakończy się karą pieniężną - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski. Według kontrolerów NFZ, zakres nieprawidłowości jest szerszy niż ujawniła to kontrola wewnętrznej komisji WUM.

07:29 Izrael zatwierdził szczepionkę Moderny

Izraelskie władze wydały pozytywną decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionki przeciw Covid-19 opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Izrael jest trzecim krajem na świecie, który zatwierdził ten produkt.



O decyzji izraelskiego ministerstwa zdrowia poinformował producent szczepionki. Dodał, że Izrael zamówił 6 milionów dawek preparatu. Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu.



To druga po Pfizer-BioNTech szczepionka dopuszczona do użytku w Izraelu, który jak dotąd zdołał zaszczepić ponad 14 proc. swoich obywateli, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie.



Izrael jest pierwszym krajem poza Ameryką Północną, który wydał zgodę na użycie szczepionki Moderny na swoim terytorium. Wcześniej zrobiły to USA i Kanada.

07:21 Ułatwienia podatkowe dla poszkodowanych w wyniku pandemii

Ucierpiałeś przez Covid-19? Dostaniesz zwrot podatku. Można już składać korekty zeznań za 2019 r., w których odliczymy stratę z 2020 r. - informuje "Rzeczpospolita".

06:59 Jakie perspektywy ma przed sobą branża turystyczna?

Najnowsze dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzają, jak bardzo ubiegły rok był trudny dla polskich biur podróży. Od stycznia do czerwca 2020 r. przewoźnicy czarterowi obsłużyli zaledwie ok. 460 tys. pasażerów w obie strony, czyli niemal cztery razy mniej niż przed rokiem - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna"

06:36 Opublikowano mapę punktów szczepień

Na stronach rządowych udostępniono mapę z lokalizacjami punktów szczepień przeciw Covid-19 w całej Polsce. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy zero, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień.



Pełna lista punktów szczepień z podziałem na województwa dostępna jest tutaj

06:15 Nowe dane z Niemiec

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 11 897 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 944 kolejne zgony - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 1 787 410 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło w tym kraju 35 518 osób. Około 1 424 700 wyzdrowiało.

05:38 Dymisje po skandalu w Kanadzie

Swoich funkcji zrzekli się kanadyjscy politycy, którzy pojechali na zagraniczne wakacje, choć ze względu na pandemię apelowali do Kanadyjczyków o pozostanie w domach. "Lista podróżujących polityków ciągle rośnie" - relacjonował w poniedziałek wieczorem komentujący kanadyjską politykę portal Ipolitis.ca.

"Podróże na wyspy, chorzy krewni i konieczność napraw na prywatnych posesjach" - wymieniał publiczny nadawca CBC, pisząc o "Hawaii-gate". "Ludzie ze wszystkich stron politycznego spektrum są wściekli i nie odpuszczają. Nawet po rezygnacjach" - mówiła, cytowana przez portal Huffingtonpost.ca, profesor nauk politycznych Lisa Young z Uniwersytetu Alberty.



Kanadyjczycy mogą wyjechać z Kanady i powrócić do domu, ale w związku z Covid-19 oficjalne zalecenie wzywa do unikania podróży, które nie są niezbędne. Tymczasem od kilku dni media ujawniają nazwiska polityków, którzy zignorowali popierane przez siebie rekomendacje.



W poniedziałek wieczorem z funkcji szefa komisji etyki Izby Gmin zrezygnował konserwatysta Dawid Sweet, który podczas uzgodnionej z szefem swojej partii podróży w sprawach nieruchomości w USA wybrał się przy okazji na wakacje. Lider konserwatystów Erin O’Toole dymisję przyjął - poinformował Ipolitics.ca. Jak wcześniej podawało CBC, inny konserwatywny parlamentarzysta Ron Liepert miał za zgodą szefa partii wyjechać do USA w sprawach "niezbędnych napraw" w swoim domu. Również w poniedziałek do wakacyjnego wyjazdu do Meksyku w ubiegłym tygodniu przyznał się szef klubu konserwatystów w Senacie Don Plett, którego kąpiele w hotelowym basenie opisało CBC.



Swoich funkcji zrzekła się w poniedziałek grupa sześciorga konserwatywnych polityków w Albercie, w tym minister ds. miejskich Alberty Tracy Allard, która spędziła świąteczne wakacje na Hawajach. Ze stanowiska ustąpił też szef kancelarii premiera Alberty Jamie Huckabay, który podróżował do Wielkiej Brytanii. Informację o wakacjach polityków z Alberty media podały jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale premier prowincji Jason Kenney bagatelizował sprawę. W poniedziałek, przyjmując dymisje, oświadczył, że "podróżując za granicę podczas Świąt, osoby te wykazały się wyjątkowo złą oceną sytuacji".



Również w poniedziałek do dymisji podał się minister ds. autostrad prowincji Saskatchewan Joe Hargrave, który właśnie w okresie świątecznym wybrał się do Kalifornii w sprawie sprzedaży domu. Kiedy w ubiegłym tygodniu sprawa wyszła na jaw i opozycja wezwała ministra do dymisji, premier prowincji Scott Moe zapowiedział, że Hargrave pozostanie na stanowisku. W poniedziałek jednak dymisję przyjął.



W weekend z funkcji innych niż mandat parlamentarzysty zrezygnowało dwoje deputowanych federalnej Partii Liberalnej, którzy bez zgody szefa klubu parlamentarnego pojechali do USA w sprawach rodzinnych. Wcześniej za wakacje na Karaibach przepraszał inny liberalny deputowany. Z prac w komisjach parlamentarnych oraz funkcji tzw. krytyka ds. transportu opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej zrezygnowała znana polityczka tej partii Niki Ashton, która pojechała do Grecji odwiedzić chorą babcię.

05:25 Nowy wariant koronawirusa w Nowym Jorku

Służba zdrowia w Nowym Jorku zdiagnozowała pierwszy w tym stanie przypadek nowej odmiany koronawirusa, którą pierwotnie wykryto w Wielkiej Brytanii - poinformował gubernator Andrew Cuomo.



Nowy wariant wirusa o roboczej nazwie VUI-202012/01 uważany jest za bardziej zaraźliwy niż wcześniejsze odmiany. Wykryto go u 60-letniego mężczyzny z Saratoga Springs pracującego w sklepie jubilerskim. Wraca on do zdrowia. Ponieważ ostatnio nie podróżował, zakaził się przypuszczalnie od kogoś mieszkającego w stanie Nowy Jork.

Monitorujemy pracowników sklepu jubilerskiego. Ponieważ jest to sklep detaliczny (także z dostawami do domów) apelujemy do społeczeństwa o współpracę - mówił Cuomo, cytowany przez lokalną telewizję NY1.

Stan New York przeprowadził dotąd 5 tysięcy testów na obecność nowego szczepu. Natrafiono tylko na jeden przypadek.

Według gubernatora, wykrycie nowej odmiany może stanowić "przełom". Jeśli VUI-202012/01 zwiększy liczbę hospitalizacji, niezbędne może okazać się zamknięcie niektórych regionów stanu.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podały, że nowy wariant koronawirusa pojawił się z dużą liczbą mutacji.

W Stanach Zjednoczonych przypadki VUI-202012/01 potwierdzono dotąd w co najmniej trzech innych stanach: Kolorado, Kalifornii i na Florydzie.

05:22 Anna Cieślak wśród artystów zaszczepionych poza kolejnością

Aktorka Anna Cieślak wydała oświadczenie, w którym potwierdziła, że należy do osób, które przyjęły już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Jak zapewniła, zrobiła to "w ramach promocji szczepień".

05:20 Nowe dane z Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 20 006 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 543 kolejne zgony - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Według oficjalnych statystyk od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii ponad 7,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło do tej pory 196 561 osób.



Szef resortu zdrowia Elcio Franco poinformował, że ogólnokrajowa kampania szczepień rozpocznie się w Brazylii nie wcześniej niż 20 stycznia.