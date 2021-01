W przyszłym tygodniu nauczyciele klas 1-3 i pracownicy szkół w całej Polsce będą mogli przebadać się na obecność koronawirusa. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

W przyszłym tygodniu testy nauczycieli. Szczepienia w I grupie / Artur Reszko / PAP

Testy u nauczycieli będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach oraz mobilnych punktach drive thru od 11 do 15 stycznia. Będą odbywały się na zasadzie dobrowolności. Jeśli nauczyciel nie ma niepokojących objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie mógł wrócić do nauczania.

Warto zaznaczyć, że według informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia powrót dzieci do szkół i nauczania stacjonarnego nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii. Nauczyciele zostali przesunięci do pierwszej grupy w kolejności szczepień - przypomniał dziś podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Badaniami zostaną objęci nauczyciele najmłodszych uczniów. To ich powrót do szkolnych ławek jest obecnie rozważany. W województwie warmińsko-mazurskim przebadanych może być nawet 70 proc. nauczycieli. Wstępną deklarację złożyło ok. 10 tys. nauczycieli.

Biorąc pod uwagę możliwości laboratoryjne bierzemy pod uwagę badanie 2-2,3 tys. próbek na dobę. Sobota będzie dniem , w którym będziemy rozstrzygali pewne wątpliwości badawcze, natomiast w niedzielę będziemy mieli już pełne sprawozdanie z tego, ilu nauczycieli jest zakażonych - powiedział RMF FM szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.

Korodynacją badań mają zajmować się powiatowe oddziały sanepidu.