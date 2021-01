Aż 60 916 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii, co jest kolejnym w ostatnich dniach rekordowym bilansem - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd. Zarejestrowano też 830 zgonów w związku z Covid-19.

To pierwszy przypadek, by przekroczony został poziom 60 tys. wykrytych zakażeń w ciągu doby i szósty raz w ciągu ostatnich dziewięciu dni, gdy odnotowywana jest najwyższa liczba zakażeń od początku epidemii. Dotychczas rekordowym był bilans z poniedziałku - niespełna 58,8 tys. nowych infekcji. W porównaniu z bilansem sprzed tygodnia obecny jest wyższy o 7781.

Ponownie najwyższą w historii dobową liczbę zakażeń stwierdzono w Anglii - 54 940. W Szkocji (2529) i w Walii (2069) statystyki są zbliżone do tych z ostatnich dni, a w Irlandii Północnej (1387) - nawet nieco niższe.



W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 774 479, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.



Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby jest ponad dwukrotnie wyższa od bilansu z poniedziałku, jest ona zarazem trzecią najwyższą w trakcie drugiej fali epidemii. Po części ten wzrost wynika z faktu, że bilanse podawane we wtorki i środy, gdy uzupełniane są niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendu, zwykle są najwyższe w tygodniu, a dodatkowo miniony weekend był dłuższy z racji Nowego Roku.



Z powodu Covid-19 w całym kraju zmarło dotychczas 76 305 osób, z czego 66 626 w Anglii, 4633 - w Szkocji, 3662 - w Walii, a 1384 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami, zbliżając się coraz bardziej do tych ostatnich.



W ciągu minionej doby wykonano 464,6 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już ponad 54,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 761 tys. testów na dobę.



Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Bardzo późno wprowadzono restytucje i nie zamknięto szkół, mimo że było wiadomo, że rośnie ilość infekcji. Niestety rząd nie słuchał naukowców, którzy przestrzegali - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Emilia Skirmntt z Uniwersytetu Oksfordzkiego, tłumacząc dlaczego Wielka Brytania tak źle radzi sobie z kolejną falą zachorowań na koronawirusa. Jak dodała, lockdown na Wyspach był konieczny, ponieważ "szpitale są już tak obciążone, że może dojść do upadku systemu ochrony zdrowia".