19 kwietnia uruchomiony zostanie pierwszy w Polsce punkt szczepień powszechnych przeciw Covid-19, a wraz z nim: 16 podobnych punktów w ramach pilotażu. Rząd zakłada, że jeśli w maju ruszą masowe szczepienia w punktach powszechnych, to do końca sierpnia pierwszą dawkę otrzymają wszyscy chcący się zaszczepić Polacy. Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson zdecydował się tymczasem opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Najważniejsze informacje dot. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Mamy 13 227 nowych zakażeń koronawirusem, minionej doby zmarło 644 chorych na Covid-19 - poinformowało w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .



* Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz: "W ciągu ostatniego tygodnia mamy mniej więcej 15-procentowy spadek liczby odnotowywanych zakażeń".

* Od północy na szczepienie przeciw Covid-19 zapisywać się mogą 58-latkowie, którzy na początku roku nie zadeklarowali w internetowym formularzu chęci zaszczepienia. Jak sprawdzić, czy mamy już wystawione e-skierowanie? ZOBACZCIE PORADNIK!

* W najbliższy poniedziałek, 19 kwietnia, uruchomiony zostanie pierwszy w Polsce punkt szczepień powszechnych przeciw Covid-19, a wraz z nim: 16 podobnych punktów w ramach pilotażu [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .

* Jeśli w maju ruszą masowe szczepienia przeciw Covid-19 w punktach powszechnych, to do końca sierpnia pierwszą dawkę otrzymają wszyscy chcący się zaszczepić Polacy: o takich prognozach rządu poinformował szef NFZ-etu Filip Nowak [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .

* Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Jako powód podał amerykańskie zalecenie wstrzymania szczepień z użyciem jego preparatu [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .

* "Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku" - ogłosił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Poinformował także, że matury mają rozpocząć się 4 maja [PRZECZYTAJ WIĘCEJ].



* Unijne "certyfikaty covidowe" umożliwią nam już w te wakacje swobodne podróżowanie: sprawdź, jak będą działać!

* Liczba zmarłych z powodu Covid-19 w Europie przekroczyła w poniedziałek milion - wynika z zestawienia agencji informacyjnej AFP.

18:11 Dariusz Piontkowski zakażony koronawirusem

Były szef MEN, a obecnie wiceszef resortu edukacji i nauki Dariusz Piontkowski jest zakażony koronawirusem.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Wiceminister Piontkowski zakażony koronawirusem

18:04 "Certyfikaty covidowe" ułatwią nam podróżowanie: Wiemy, jak będą działać

Unijny Zielony Certyfikat, który ma w te wakacje umożliwić nam swobodne podróżowanie, nie będzie dyskryminować tych, którzy nie zaszczepią się przeciw Covid-19. Planowane jest bowiem stworzenie trzech typów certyfikatów: będzie to świadectwo zaszczepienia przeciw Covid-19 albo uzyskania negatywnego wyniku testu PCR lub genetycznego, a także świadectwo przebytego zakażenia.

17:57 Francja zawiesza wszystkie połączenia lotnicze z Brazylią

Francuski rząd zdecydował się zawiesić do odwołania wszystkie połączenia lotnicze między Francją a Brazylią: powodem jest występujący w tym południowoamerykańskim kraju nowy wariant koronawirusa i tempo rozprzestrzeniania się pandemii.

W marcu minister zdrowia Oliveir Veran informował, że około 6 procent nowych przypadków infekcji we Francji to zakażenia wariantami koronawirusa z Brazylii i Republiki Południowej Afryki.

17:26 Johnson & Johnson opóźnia wejście swojej szczepionki na unijny rynek

Koncern farmaceutyczny Johnson & Johnson zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Jako powód podał amerykańskie zalecenie wstrzymania szczepień z użyciem jego preparatu.

Dostawy swojej szczepionki do krajów Unii Europejskiej Johnson & Johnson rozpoczął już w poniedziałek, a pierwsi pacjenci mieli być zaszczepieni preparatem tej firmy jeszcze w tym tygodniu.

Dzisiaj jednak amerykańskie Agencja Żywności i Leków oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem produktu J&J: powodem jest wystąpienie 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych.

15:47 W USA zalecenie wstrzymania podawania szczepionki Johnson & Johnson

Amerykańskie Agencja Żywności i Leków oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób zaleciły wstrzymanie szczepień preparatem Johnson & Johnson. Powodem jest wystąpienie 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych.

14:39 Rząd zakłada, że do końca sierpnia uda się zaszczepić pierwszą dawką wszystkich chętnych

Jeśli w maju ruszą masowe szczepienia przeciw Covid-19 w punktach powszechnych, to w ciągu 19 tygodni - a więc do końca sierpnia - pierwszą dawkę otrzymają wszyscy chcący się zaszczepić Polacy: o takich prognozach rządu poinformował p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

13:27 Za 6 dni otwarty zostanie pierwszy punkt szczepień powszechnych

19 kwietnia otwarty zostanie pierwszy punkt szczepień powszechnych i 16 podobnych punktów w ramach pilotażu. Kolejne ruszą w następnych tygodniach - ogłosił szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

12:57 Zapełniają się łóżka dla osób chorych na Covid-19 w województwie łódzkim

W regionie łódzkim jest 850 wolnych miejsc covidowych w szpitalach, a przed weekendem było ich 944, co oznacza, że przybyło prawie 100 nowych chorych - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. Dostępnych jest też 160 wolnych respiratorów.



12:53 Pomoc dla krajów UE. Komisja Europejska ponagla Polskę

Dziś rząd w ostatniej chwili zdjął z dzisiejszego porządku obrad projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Polska ma czas do końca czerwca. Taką datę przyjęła KE, żeby móc jak najwcześniej uruchomić gigantyczne pieniądze na wsparcie po pandemii. To nie jest wprawdzie data formalna, ale jest powszechna zgoda, że to termin nieprzekraczalny.

KE bardzo zależy na czasie i nieoficjalnymi kanałami pośpiesza maruderów - m.in. Polskę









12:45 Zakażony koronawirusem uciekł z izolatorium

Z izolatorium mieszczącego się przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie oddalił się 43-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna jest zakażony koronawirusem. Historię opisujemy w artykule:









12:14 Stabilizuje się sytuacja na Ukrainie

Ukraina doszła do szczytu trzeciej fali zakażeń koronawirusem, sytuacja stopniowo zaczęła się stabilizować - powiedział we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Jak zapowiedział, tego dnia w kraju startują szczepienia chińskim preparatem przeciw Covid-19.







12:00 WHO apeluje o likwidację żywych targów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała kraje do zawieszenia sprzedaży na targach żywności żywych zwierząt, schwytanych w środowisku naturalnym, dlatego, że dzikie zwierzęta są głównym źródłem pojawiających się chorób zakaźnych, takich jak koronawirus.



Organizacja wydała nowe wytyczne mówiące, że zwierzęta, zwłaszcza dzikie, "są źródłem ponad 70 proc. wszystkich pojawiających się chorób zakaźnych u ludzi, z których wiele jest wywoływanych przez nowe wirusy".





11:37 Ofiary Covid-19 w Europie

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 w Europie przekroczyła w poniedziałek milion - wynika z zestawienia agencji AFP. Tymczasem liczba ofiar pandemii na świecie zbliża się do 3 mln.







11:03 Wykonano ponad 80 tys. testów

Ostatniej doby wykonano 81 902 testy na obecność SARS-CoV-2, w tym 41 059 testów antygenowych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.







11:00 Rzecznik ocenia wtorkowe dane

Jutro będziemy mówili o miarodajnym wyniku obrazującym skalę naszej epidemii - skomentował wtorkowe statystyki rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli jednak mielibyśmy oceniać przez pryzmat ostatnich dni to, w jakim momencie się znajdujemy, to oczywiście w ciągu ostatniego tygodnia mamy mniej więcej 15-procentowy spadek liczby odnotowywanych zakażeń - przekazał.

Mamy też, co jest chyba najlepszym obrazem tego, w jakim punkcie epidemii się znajdujemy, tydzień po tygodniu, spadek liczby osób, które zgłaszają się do podstawowej opieki zdrowotnej po wykonanie testu - dodał Andrusiewicz.

10:51 Dużo zgonów pacjentów z Covid-19

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport dotyczący pandemii w Polsce. O pozytywnym wyniku testu na koronawirusa dowiedziało się dziś 13 227 osób. Zmarło 644 pacjentów z Covid-19. Wzrosła liczba hospitalizacji i zajętych respiratorów.









10:18 Niedzielski o powrocie Polaków do zdrowia

Niedzielski został zapytany we wtorek przez portal Rp.pl o zapowiadany przez rząd program profilaktyki dla osób, które przeszły Covid-19.



Rehabilitacja postcovidowa to bardzo ważny element w odbudowie zdrowia Polaków - zapewnił Niedzielski. Poinformował, że te działania zostały już "skonkretyzowane" przez NFZ w zakresie rehabilitacji stacjonarnej: w uzdrowiskach, szpitalach i w innych "miejscach, gdzie pacjenci mogą spędzić więcej czasu"



Poinformował też, że jego resort, gdy obecna fala zachorowań już trochę opadnie, chce wprowadzić dwa dodatkowe rozwiązania. Pierwsze to "profilaktyka skierowana do osób 40 plus". Chcemy wprowadzić bilans zdrowia postpandemiczny, żeby każda osoba w wieku powyżej czterdziestu lat mogła przeprowadzić bilans badań - stwierdził. Zapowiedział, że takie badania będą powszechne, będą mogły być przeprowadzone w dowolnym miejscu, a rząd będzie zachęcał osoby w tej kategorii wiekowej do zrobienia takich badań.





10:07 Polska w 2022 roku wróci do PKB sprzed pandemii

Powrót Polski do poziomu PKB sprzed pandemii będzie możliwy już na początku 2022 roku - poinformowała w wywiadzie dla “Obserwatora Finansowego" główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Beata Javorcik.



"Mimo kolejnej fali pandemii i długotrwałego zamknięcia wielu największych gospodarek UE, powrót Polski do poziomu PKB sprzed pandemii będzie możliwy już na początku 2022 roku" - powiedziała Javorcik.



Tym samym główna ekonomistka EBOR podtrzymała prognozy wzrostu dla Polski z jesieni 2020 roku.







10:02 Hotelarze apelują o otwarcie obiektów noclegowych

"Hotele spełniają wszelkie rygory sanitarne, są bezpiecznymi miejscami, należy więc je otworzyć na długi weekend majowy" - uważa Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dodał, że jeśli rząd nie otworzy hoteli na majówkę, Polacy wyjadą za granicę.









09:51 Jest branża odporna na pandemię

Branża papiernicza w Polsce jest grupie sektorów odpornych na pandemię - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Banku Pekao SA. W 2020 r. wynik finansowy sektora wzrósł o 5 proc. rdr, a rentowność netto wyniosła ponad 9 proc. Zdaniem autorów raportu, pandemia nie tylko nie przeszkodziła w rozwoju sektora papierniczego, ale pod niektórymi względami okazała się wręcz dla niego sprzyjająca. Jak czytamy w raporcie "Papier - tradycyjny produkt, nowoczesna branża. Sytuacja polskiego przemysłu papierniczego w dobie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym", wzrósł bowiem popyt na domowe artykuły higieniczno-sanitarne, a także - wraz z przeniesieniem dużej części handlu do internetu - na opakowania z papieru.









09:45 Cessak o skuteczności szczepionki Pfizera u młodzieży

Badania kliniczne III fazy pokazują, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy Pfizer jest w 100 proc. skuteczna u dzieci w wieku 12-15 lat - poinformował we wtorek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.



"Badania kliniczne III fazy: szczepionka p/#COVID-19 Pfizer jest w 100 proc. skuteczna w ochronie przed infekcją dzieci w wieku 12-15 lat. W badaniu wzięło udział 2260 nastolatków. Zaszczepieni wykazali silną odpowiedź przeciwciał bez poważnych skutków ubocznych" - napisał we wtorek na Twitterze szef URPL, załączając link do informacji na ten temat.







09:20 Minister o powrocie edukacji stacjonarnej

Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym - zapewniał gość Roberta Mazurka. Pytany o nauczanie hybrydowe, Czarnek podkreślał, że to propozycja alternatywna. Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy - dodał.



ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA CAŁEJ ROZMOWY!





Przemysław Czarnek: Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli Piotr Szydłowski / RMF FM





09:14 Rosyjska szczepionka w Indiach

Indyjski urząd regulacyjny DCGI dopuścił do użytku rosyjską szczepionkę Sputnik V przeciwko Covid-19 - podał w poniedziałek Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF). Będzie to trzecia szczepionka stosowana w Indiach.







09:00 Ramadan



Dla wielu muzułmanów we wtorek rozpoczął się święty miesiąc ramadan, podczas którego codziennie przez cały dzień przestrzegają ścisłego postu. Po raz drugi ramadan odbywa się w trakcie pandemii koronawirusa i na całym świecie obchody dostosowywano do obwiązujących obostrzeń.







08:00 Szczepionki Moderny w Wielkiej Brytanii

Pierwsze dawki szczepionki firmy Moderna zostaną dostarczone dziś do Anglii.







07:41 Darmowy czynsz i zakupy. Portugalskie miasto zachęca do przeprowadzki

Władze miasta Braganca w północno-wschodniej Portugalii ogłosiły kampanię zachęt, która ma na celu “wykradnięcie" dużym aglomeracjom miejskim rezydentów. W zamian przybysze będą mogli liczyć na miesiąc darmowego czynszu, bezpłatnego internetu i kosz żywności.



Zapowiedziany przez samorządowców z Bragancy program pt. “Wolność rozpoczęcia na nowo" adresowany jest głównie do młodych małżeństw z dziećmi, zatrudnionych w ramach telepracy.



W piątek władze portugalskiego miasta zamknęły pierwszą listę kandydatur osób, które zamierzają sprowadzić się do Bragancy. Oficjalna inauguracja programu, w ramach którego przybysze otrzymają też kosze pełne regionalnych produktów spożywczych, została zaplanowana na maj.





06:59 Pandemia w Indiach

161 736 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Indiach - to najwyższy dobowy przyrost na świecie. Zmarło 879 osób.



Od początku pandemii w Indiach wykryto 13,7 mln przypadków. Zmarło 171 tys. osób.





06:25 Covid-19 a dolegliwości tarczycy

Covid-19 może być odpowiedzialny za utrzymujące się przez ponad trzy miesiące u ozdrowieńców dolegliwości tarczycy, wynika z obserwacji, których wyniki zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologiczne z udziałem m.in. badaczy z Włoch i Hiszpanii.



Biorący udział w wydarzeniu online lekarze wskazali, że u około 15 proc. chorych na Covid-19 pojawiły się w okresie infekcji koronawirusem problemy z tarczycą, objawiające się nawet po kilku miesiącach od przebycia choroby.



W celu wykazania odsetka osób, u których pojawiły się zaburzenia w pracy hormonów tarczycy przenalizowano kilka tysięcy przypadków pacjentów leczonych w szpitalach we Włoszech w 2020 r.





06:22 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciw Covid-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga - wynika z opublikowanego w poniedziałek przed południem zestawienia na stronie gov.pl. Ostatniej doby wykonano 147,3 tys. szczepień.



Dane te obejmują okres od 27 grudnia 2020 do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji, czyli do północy w niedzielę. Wynika z nich, że do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 8 335 070.





06:10 Brazylijczycy chcą kupić szczepionki od USA

Ambasador USA w Brazylii Todd Chapman potwierdził podczas wirtualnej konferencji, że między rządami obu krajów prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu przez Brazylię amerykańskich szczepionek przeciwko koronawirusowi.



"Dyplomaci w Waszyngtonie omawiali kwestię szczepionek, aby pomóc Brazylii; ja także rozmawiałem w tej sprawie z (brazylijskim) ministrem zdrowia i będziemy kontynuowali te rozmowy" - powiedział ambasador USA podczas wirtualnego spotkania z grupą ponad stu brazylijskich polityków i czołowych przedstawicieli kół gospodarczych.







06:09 W Wielkiej Brytanii wszystkim osobom z grup ryzyka zaoferowano szczepionkę

Wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych została zaoferowana możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19, co oznacza, że udało się przed terminem zrealizować wyznaczony cel - ogłosił w poniedziałek przed północną brytyjski rząd.









06:00 Nowy Jork: Ruszył punkt szczepień dla artystów

W poniedziałek przy nowojorskim Times Square otwarty został ośrodek szczepień przeciw koronawirusowi przeznaczony dla pracowników filmu, teatru i telewizji. Sztuka i kultura mają kluczowe znaczenie dla powrotu Nowego Jorku do normalności - podkreślił burmistrz miasta Bill de Blasio.



Burmistrz przypomniał, że w Nowym Jorku podano już przeszło 5 milionów dawek szczepionek, a obecnie co tydzień przeprowadza się ponad pół miliona szczepień. Ambicją władz jest pełne zaszczepienie do czerwca pięciu mln osób z liczącej ponad 8 milionów mieszkańców aglomeracji.