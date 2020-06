30 195 zakażeń i 1 272 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko we wtorek resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach i śmierci 16 chorych. Na polskie lotniska wracają od dzisiaj loty międzynarodowe - na razie: przede wszystkim z i do państw Unii Europejskiej. Są jednak wyjątki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tymczasem "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - zbieramy dla Was w specjalnej relacji na żywo!

Fot. PIYAL ADHIKARY /PAP /EPA