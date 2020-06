44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Chinach - poinformowała w środę Narodowa Komisja Zdrowia tego kraju. Wśród nich 31 nowych infekcji stwierdzono w Pekinie.

Zdjęcie ilustracyjne / WU HONG / PAP/EPA

W stolicy Chin dzień wcześniej informowano o 27 nowych zakażeniach koronawirusem. Środowy raport oznacza zatem większy dobowy wzrost infekcji, które wykryto w ubiegłym tygodniu w łudniowo-zachodniej dzielnicy Fengtai, na spożywczym rynku Xinfadi.



W sumie w ostatnich dniach zanotowano 137 zakażeń w stolicy Chin, w której wcześniej przez prawie dwa miesiące nie stwierdzono ani jednej nowej infekcji. W związku z tym 30 obszarów mieszkalnych poddanych jest kwarantannie.



Osoby zaklasyfikowane do grupy wysokiego ryzyka, takie jak bliskie kontakty osób zakażonych, nie mogą opuszczać miasta - podały we wtorek miejscowe media, cytując miejskich urzędników. Wstrzymano również możliwość wyjazdu z miasta taksówkami i zawieszono niektóre połączenia autobusowe do pobliskich prowincji Hebei i Szantung.



Spośród 13 pozostałych przypadków ze środowego raportu 11 dotyczą osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Chińskie służby medyczne stwierdziły także 11 nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.