U pięciu mieszkańców Olsztyna, którzy uczestniczyli w przyjęciu weselnym, służby sanitarne stwierdziły zakażenie koronawirusem. Wcześniej wykryto zakażenie u dwojga innych uczestników tego samego przyjęcia weselnego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował, że dziewięć osób z Olsztyna 6 i 7 czerwca uczestniczyło w przyjęciu weselnym, które odbywało się w innym województwie. Kilka dni temu u dwojga osób z Olsztyna, bawiących na tym przyjęciu, stwierdzono koronawirusa. W związku z tym sanepid przebadał pozostałych uczestników wesela.

Na 9 osób uczestniczących w tym weselu z Olsztyna u 7 stwierdziliśmy zakażenie. Pięć dodatnich prób potwierdziliśmy dziś po południu - powiedział Dzisko i dodał, że wszystkie te osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo.



Dzisko powiedział, że służby sanitarne docierają do kolejnych uczestników wesela.



Mamy pełen wykaz gości, byli tam ludzie z innych województw, więc przekazaliśmy informację sanepidom w innych regionach. Każdy z kolegów wie, kogo i gdzie ma szukać. My będziemy badać jeszcze m.in. mieszkańców powiatów mrągowskiego i ełckiego - dodał Dzisko.



Potwierdzenie zakażenia u pięciorga kolejnych osób oznacza, że w środę stwierdzono w woj. warmińsko-mazurskim 14 nowych przypadków COVID-19. To od wielu tygodni najwyższa liczba zachorowań. W środę potwierdzono zakażenie m.in. u lekarski szpitala miejskiego w Olsztynie i chirurga ze szpitala w Biskupcu, pomocy medycznej z Olsztyna i pacjenta interny z Pisza.