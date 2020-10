Pandemia koronawirusa. Przekroczyliśmy granicę 20 tysięcy zakażeń dziennie. W całym kraju kończą się wolne respiratory [NA ŻYWO]

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 20 156 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 301 chorych na Covid-19: przekroczyliśmy więc newralgiczną granicę 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 319 205 potwierdzonych zakażeniach i 5 149 ofiarach śmiertelnych. We wszystkich regionach kraju kończą się powoli wolne respiratory, a do dyspozycji pozostała w szpitalach jedna trzecia łóżek covidowych. Polski rząd nie planuje jednak - w tej chwili - pełnego lockdownu z zakazem wychodzenia z domów: taką informację przekazał w RMF FM wicepremier Jacek Sasin. "Ważne jest, aby obostrzenia nie szły na tyle daleko, żeby zrujnować polską gospodarkę" - podkreślił. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

/MARKO DJOKOVIC /PAP/EPA