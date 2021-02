Co dwudziesty Polak został już zaszczepiony przeciw Covid-19. "W skali europejskiej (...) osiągamy stosunkowo najwyższe tempo, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia. Mamy wyszczepione już blisko 5 procent populacji" – poinformował dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd podał terminy szczepień kolejnych grup: przekazano m.in., że 15 marca ruszą szczepienia przewlekle chorych. W Finlandii wykryto tymczasem nowy wariant koronawirusa. Najważniejsze informacje związane z pandemią w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

W Hongkongu poluzowano część restrykcji. Otwarte zostały salony spa, stąd często prowadzona jest dezynfekcja tych miejsc / JEROME FAVRE / PAP/EPA

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 9 073 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 273 chorych na Covid-19. Szczegóły najnowszego raportu ministerstwa znajdziecie TUTAJ >>>>



* Co dwudziesty Polak został już zaszczepiony przeciw Covid-19. Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski: "W skali europejskiej (...) osiągamy stosunkowo najwyższe tempo, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia. Mamy wyszczepione już blisko 5 procent populacji". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał natomiast: "Najnowsze dane wskazują, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród państw UE, jeśli chodzi o odsetek osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19".

* 15 marca rozpoczną się szczepienia przeciw Covid-19 ludzi przewlekle chorych. Więcej o terminach szczepień kolejnych grup piszemy TUTAJ >>>>

* Ozdrowieńcy być może będą musieli poczekać na szczepienie. O ustaleniach reporterów RMF FM w tej sprawie przeczytacie TUTAJ >>>>



* Komornik zajął 418 respiratorów na lotnisku Chopina na rzecz roszczeń Ministerstwa Zdrowia za niedostarczone przez spółkę E&K na początku pandemii respiratory. Więcej przeczytacie TUTAJ >>>>



* Laboratorium w Helsinkach wykryło nowy wariant koronawirusa: ma cechy wcześniej wykrytych wariantów - brytyjskiego i południowoafrykańskiego - ale jego "linia ewolucyjna jest inna". To już drugi wariant patogenu wykryty w tym tygodniu: wcześniej naukowcy zidentyfikowali odmianę pochodzącą z Nigerii. Przeczytajcie WIĘCEJ >>>>

15:07 Minister zdrowia: W Polsce zaszczepione jest 5 procent populacji

Co dwudziesty Polak został już zaszczepiony przeciw Covid-19 - taką informację przekazał podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Cytat W skali europejskiej (...) osiągamy stosunkowo najwyższe tempo, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia. Mamy wyszczepione już blisko 5 procent populacji. Te wskaźniki lokują nas stosunkowo wysoko, a na pewno stosunkowo najwyżej wśród dużych krajów unijnych. Minister zdrowia Adam Niedzielski

13:26 Miałeś koronawirusa? Niewykluczone, że zostaniesz zaszczepiony później

Osoby, które chorowały na Covid-19 lub miały pozytywny wynik testu na koronawirusa, być może będą musiały poczekać na szczepienie. Rada Medyczna przy premierze zamierza zaproponować, by o pół roku odsunąć szczepienia ozdrowieńców. Taka rekomendacja - jak ustalili reporterzy RMF FM - może pojawić się już dzisiaj.

12:54 Surowe konsekwencje za brak szczepienia przeciw Covid-19

Surowe konsekwencje włącznie ze zwolnieniem z pracy grożą pracownikom Watykanu, którzy odmawiają zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi bez uzasadnionej zdrowiem przyczyny.



12:45 Stygmatyzacja imigrantów i mniejszości w dobie pandemii

Najnowsze badania naukowców z UW potwierdziły istnienie zjawiska "COVID-stigma", czyli wpływu pandemii na stygmatyzowanie imigrantów i mniejszości etnicznych. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji, jak minimalizować jego skutki - informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.



Badania zostały przeprowadzone przez dr hab. Justynę Olko z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Michała Bilewicza z Wydziału Psychologii UW. Są one częścią dużego, multidyscyplinarnego projektu naukowego "Językowe Antidotum/Language as a Cure (LCure)", którym kierują badacze z UW.



Pierwsze wyniki badań uzyskane przez zespół projektu LCure potwierdziły, że pandemia nasila zachowania dyskryminacyjne i stygmatyzację oraz wzmacnia nierówności ekonomiczne, społeczne i zdrowotne, co prowadzi do pogorszenia dobrostanu psychologicznego grup mniejszościowych.



"Dotychczas przeanalizowaliśmy wyniki ankiet przeprowadzonych online wśród Ślązaków, Kaszubów oraz grup rdzennych w Meksyku. Udokumentowały one naszą tezę, że członkowie grup mniejszościowych i migranci są obwiniani o stwarzanie zagrożenia epidemicznego dla grup większościowych" - mówi cytowany w komunikacie FNP dr hab. Michał Bilewicz. Dodaje, że nasilające się zachowania dyskryminacyjne, w tym także przejawy agresji oraz pogarszająca się sytuacja na rynku pracy i utrata źródeł zarobkowania, wywołują negatywne skutki psychologiczne. A stygmatyzacja związana z koronawirusem prowadzi wśród grup mniejszościowych do zwiększonego lęku i ogólnie pogorszonego stanu zdrowia psychicznego.

"Dotychczasowe rezultaty badań wskazują też, że pandemia wzmocniła więzi wewnątrz grup etnicznych. Silne relacje wewnątrz wspólnot są jednym z mechanizmów radzenia sobie z sytuacją zagrożenia zewnętrznego. Jednak silnemu zaufaniu do członków swojej grupy towarzyszy nieufność wobec instytucji publicznych, takich jak rząd, sanepid czy policja" - opisuje Bilewicz.

12:21 Dodatkowe zespoły mobilne na Warmii i Mazurach

Na Warmii i Mazurach będzie funkcjonować 11 dodatkowych mobilnych zespołów szczepiących - podał olsztyński oddział NFZ. Od przyszłego tygodnia mają one dojeżdżać do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień.



O nowej możliwości wyjazdowych szczepień przeciw Covid-19 w domach pacjentów obłożnie chorych poinformował podczas czwartkowego briefingu w urzędzie wojewódzkim dyrektor oddziału NFZ w Olsztynie Andrzej Zakrzewski. Jak przypomniał, w całym regionie jest 215 stacjonarnych punktów szczepień, z których ponad 170 zgłosiło możliwość wyjazdów do domów swoich pacjentów.



Zdaniem Zakrzewskiego, nie wszyscy pacjenci mają jednak możliwość skorzystania z tej usługi, dlatego oddziały NFZ zorganizowały nabór dodatkowych wyjazdowych zespołów szczepiących. W całym kraju takich punktów wyjazdowych jest 117, z czego 11 w woj. warmińsko-mazurskim. Zaczną one działać w przyszłym tygodniu, a pacjenci do takiego szczepienia będą kwalifikowali przez swojego lekarza POZ - przekazał dyrektor.





12:13 Ogromne straty Air France-KLM

Francusko-holenderski koncern lotniczy Air France-KLM zanotował w 2020 roku straty w wysokości 7,1 mld euro - wynika z opublikowanego w czwartek sprawozdania finansowego grupy. Z powodu pandemii koronawirusa spadły też zyski netto koncernu energetycznego EDF i sieci supermarketów Carrefour.



Obroty Air France-KLM wyniosły w ubiegłym roku 11,1 mld euro i były o 59 proc. mniejsze niż w 2019 roku. W ciągu 2020 roku koncern przewiózł o 67,3 proc. mniej pasażerów niż w roku 2019 i zwolnił też 10 proc. personelu.



W komunikacie poinformowano także, że pierwszy kwartał 2021 roku będzie dla firmy trudny, chociaż dzięki kampanii szczepień przeciwko Covid-19 koncern spodziewa się ożywienia ruchu lotniczego w drugim i trzecim kwartale.





11:47 Ekspert o pandemii w Polsce

Rosnący trend nowych zakażeń koronawirusem utrzyma się co najmniej do końca lutego - przewiduje w rozmowie z RMF FM epidemiolog profesor Marcin Czech.

Co powinno się wydarzyć, aby powstrzymać szybki przyrost nowych zakażeń? Najlepszy sposób według prof. Czecha to rozszerzenie akcji szczepień. Profesor podkreślił, że nie chodzi tylko o większe dostawy preparatu, ale o rejestracje nowych szczepionek w Unii Europejskiej.

Dane z Izraela pokazują, że dla zaszczepionych populacji liczba nowych zakażeń spada, tymczasem ta niezaszczepiona część zachowuje się zupełnie inaczej. Te krzywe się rozjeżdżają.

Zdaniem lekarzy to nie jest czas na zaostrzanie obostrzeń, a korzystanie z otwartych miejsc zgodnie z reżimem sanitarnym. Przypomina, że luty to środek sezonu wirusowego, gdy łatwo się zakazić koronawirusem.

11:40 Dr Michał Sutkowski komentuje sytuację epidemiologiczną w Polsce

Obecne wzrosty zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 nie muszą wywołać trzeciej fali epidemii; nie muszą być z tygodnia na tydzień duże - powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych lek. med. Michał Sutkowski. Dodał, że spada również liczba zgonów na COVID-19.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 9073 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 273 osoby. Tydzień temu zakażeń było 7008, a zgonów 456.



Jest nieco mniej zgonów. Tendencja spadkowa w tym zakresie utrzymuje się od pewnego czasu. Teraz zaczyna być lepiej widoczna. To pozytyw obecnej sytuacji. Negatywny jest wzrost zakażeń oraz delikatnie zwiększająca się liczba pacjentów pod respiratorami. Te wzrosty nie są jednak jeszcze duże. Pewne drgnięcie do góry musiało nastąpić po luzowaniu obostrzeń, ale zgadzam się m.in. z prof. Robertem Flisiakiem, który uspokaja w tej kwestii. Też sądzę, że ten wzrost wcale nie musi być taki duży i prawdopodobne jest, iż ustabilizuje się na poziomie ok. 10-13 tysięcy. Nie sądzę, abyśmy zmierzali scenariuszem jesiennym - powiedział Sutkowski.

Ekspert podzielił także inną obserwację prof. Flisiaka dotyczącą mniejszej liczby zakażeń wśród seniorów.



Rzeczywiście w ostatnich tygodniach zaczyna to być widoczne w mojej przychodni. Więcej zakażeń jest u osób w średnim wieku oraz wśród ich rodzin. To może być pomalutku efekt szczepień seniorów. Niestety to także efekt tego, że wiele osób w tym wieku zmarło na Covid-19. Gdyby jednak ta tendencja się utrzymywała, to zgonów na COVID-19 wśród młodszych osób oczywiście będzie mniej niż wśród tych 80+ - dodał Sutkowski.









11:32 Brytyjskie badania nad koronawirusem

4,5 tys. funtów, czyli ponad 20 tys. zł. - to suma, jaką brytyjscy uczeni oferują ochotnikom gotowym dobrowolnie zakazić się koronawirusem. Nowe badania, które pogłębią wiedzę na temat pandemii, rozpoczną się w ciągu miesiąca.









11:28 W Finlandii zidentyfikowano nowy wariant koornawirusa

Laboratorium w Helsinkach wykryło nowy wariant koronawirusa - poinformowały w czwartek fińskie władze medyczne. Patogen ma cechy wcześniej wykrytych wariantów - brytyjskiego i południowoafrykańskiego, ale jego "linia ewolucyjna jest inna".



Mutację "trudniej też wykryć" w zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) niektórych testach PCR - napisano w komunikacie.



"Nie mówiłbym jeszcze o fińskim wariancie wirusa" - ocenił na cotygodniowej konferencji prasowej dotyczącej przeglądu sytuacji epidemicznej Taneli Puumalainen, naczelny lekarz w Fińskim Instytucie Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL).



Przyznał, że do informacji o "nowej mutacji" władze podchodzą "ze spokojem", ponieważ z wstępnej wiedzy wirusologów nie wynika, aby ten rodzaj wirusa rozprzestrzeniał się szybciej, czy też nie można było go wykrywać.





10:50 Dworczyk o szczepieniach



"Między 1 a 22 marca chcemy dokończyć szczepienie grupy etapu 0. To się nie do końca udało, liczyliśmy, że szczepionki będą w większej liczbie i szybciej" - powiedział w rozmowie z Onetem szef KPRM.



Dworczyk dodał, że rząd chce, by grupa 1b - czyli osoby przewlekle chore - zostały zaszczepione od 15 do 20 marca.





10:39 Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane dot. koronawirusa w Polsce

Mamy 9073 nowe zakażenia koronawirusem, 273 osoby zmarły - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.









10:02 Sytuacja na Węgrzech

Liczba aktywnych zakażeń koronawirusem po długim okresie spadku zaczęła ponownie rosnąć na Węgrzech i w czwartek wynosiła 78 625 - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Rośnie także liczba nowo wykrywanych zakażeń i zgonów na Covid-10. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 2853 nowe infekcje - najwięcej od 8 stycznia. Zmarło też 104 chorych na Covid-19 po miesiącu, gdy dzienna liczba ofiar śmiertelnych nie przekraczała 100.



W sumie od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech 394 tys. zakażeń koronawirusem; na Covid-19 zmarło ponad 14 tys. chorych. Wzrasta również liczba chorych na Covid-19, wymagających opieki szpitalnej - jest ich obecnie 4021.

10:00 Komornik zajął respiratory na lotnisku Chopina

Komornik zajął 418 respiratorów na lotnisku Chopina na rzecz roszczeń Ministerstwa Zdrowia za niedostarczone przez spółkę E&K na początku pandemii respiratory - dowiedziała się PAP ze źródeł związanych ze sprawą. Każda sprzedaż sprzętu przez właścicieli wymaga zgody MZ i przekazania jej środków z transakcji.



Kilkanaście dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek MZ o zabezpieczenie pozostałych zobowiązań spółki E&K, nałożył na właścicieli zatrzymanego na granicy celnej na Okęciu majątku do wpłaty do MZ odpowiedniej, ustalonej przez sąd kwoty za każde z urządzeń, które zostanie sprzedane. Jedną z opcji jest teraz spieniężenie sprzętu przez właścicieli, co zaspokoiłoby roszczenia resortu.



Według nieoficjalnych informacji PAP wartość urządzeń to co najmniej 25 tys. euro za sztukę. Takie zabezpieczenie komornicze i sądowe pozwoli pokryć całą pozostałą do uregulowania kwotę zobowiązań firmy E&K wobec resortu zdrowia - wynika z ustaleń PAP.



Pozostające do uregulowania środki E&K to ok. 25 mln zł. W czwartek w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że 16 lutego komornik wykonał na Okęciu czynności na rzecz resortu zdrowia.





09:53 Kanadyjscy eksperci o podawaniu pierwszej dawki szczepionki

Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 Pfizer/BioNTech po podaniu pierwszej dawki wynosi ponad 92 proc. i priorytetem powinno być zrobienie pierwszego zastrzyku jak największej liczbie osób, a dopiero później aplikowanie drugiej dawki - twierdzą kanadyjscy naukowcy.



"Przy tak wysokim stopniu ochrony pierwszą dawką korzyści wynikające z ograniczonej podaży szczepionki można zmaksymalizować poprzez odroczenie podawania drugiej dawki do czasu, gdy wszyscy członkowie priorytetowych grup otrzymają co najmniej jedną dawkę" - piszą dr Danuta Skowronski z Centrum Kontroli Chorób Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver i dr Gaston De Serres z Instytutu Zdrowia Publicznego w Quebec w liście opublikowanym w środę w czasopiśmie naukowym "The New England Journal of Medicine".



Badacze tłumaczą, że o ile może istnieć niepewność, jak długo trwa zdobywana dzięki szczepionce odporność na Covid-19, to podanie drugiej dawki w zalecanym czasie, czyli w przeciągu trzech tygodni od pierwszego zastrzyku, w krótkim okresie zapewnia niewielkie korzyści. Jednocześnie skupienie się na podawaniu drugiej dawki sprawi, że niektórzy pacjenci nie otrzymają nawet pierwszej porcji preparatu - argumentują Skowronski i De Serres.





08:45 Hongkong zatwierdza szczepionkę firmy Sinovac

Władze Hongkongu zatwierdziły w czwartek do kryzysowego użycia szczepionkę przeciw Covid-19 opracowaną przez chiński koncern Sinovac. Pierwszy milion dawek ma dotrzeć do miasta w piątek, a rozpoczęcie programu szczepień zaplanowano na 26 lutego.



Administracja Hongkongu określiła dopuszczenie szczepionki Sinovacu jako konieczny krok podjęty w interesie publicznym. Wcześniej eksperci doradzający rządowi ocenili, że ochrona zapewniana przez specyfik przewyższa wszelkie związane z nim ryzyko.





08:14 Chiny zyskały na pandemii?

Chiny wznowiły pracę przemysłu i osiągnęły w 2020 roku dodatni wzrost PKB, podczas gdy pozostałe duże gospodarki świata wciąż borykają się pandemią. Korzyści płynące z szybkiego opanowania koronawirusa mogły wzmocnić pozycję Pekinu w rywalizacji z Zachodem, ale pogłębiły się również problemy samych Chin.



Wzrost znaczenia Chin na arenie międzynarodowej w ostatnich latach jest niezaprzeczalny, a ich rywalizacja z USA - i szerzej, z Zachodem - staje się coraz bardziej otwarta i intensywna. Według komentatorów relatywne korzyści z szybkiego opanowania pandemii u siebie zwiększają w niej szanse Pekinu.



Bez pandemii dawałbym ChRL szanse w granicach 10-15 proc., teraz nawet 30 proc., a to już blisko jednej trzeciej, więc trudno przewidywać wynik z pewnością - ocenia w rozmowie ekspert ds. chińskich z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz.



Ekspert podkreśla jednak, że obecna siła Chin wynika ze słabości innych państw, więc ma słabe podstawy. To wyścig dwóch schorowanych ludzi i jeden z nich może wygrać walkowerem, zanim nawet dobiegną do mety. Wystarczy, że jeden z nich upadnie i już się nie podniesie - porównuje Bogusz.



Na początku 2020 roku pandemia sparaliżowała chińską gospodarkę na kilka miesięcy. Dzięki bardzo twardym lockdownom Chinom udało się jednak stosunkowo szybko opanować rozprzestrzenianie się wirusa i paradoksalnie to one osiągnęły względną przewagę nad Zachodem, który do dziś mierzy się z nowymi falami infekcji.





07:54 Dramatyczna sytuacja w gastronomii

Sytuacja branży gastronomicznej jest katastrofalna. Sprzedaż na wynos czy z dowozem do klienta prowadzi tylko co piąta firma, co pozwala na wypracowanie góra 10 proc. wcześniejszych obrotów - podaje w czwartek "Rzeczpospolita".



Gazeta jako pierwsza opisuje analizy Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP), z których wynika, że z sektora gastronomicznego mogło wyparować w 2020 r. nawet 30 mld zł.



"Biorąc pod uwagę, iż za 2019 r. GfK oceniała wartość gastronomii na 36,6 mld zł, to prawdziwy pogrom. IGGP szacuje, że po zdjęciu ograniczeń dla pracy restauracji wiosną może nie otworzyć się co piąta - zatem likwidacja czeka ok. 15 tys. lokali. Zmiana modelu pracy oznacza też wielkie zwolnienia, pracę w sektorze zatrudniającym ok. miliona osób może stracić nawet 250 tys. osób" - czytamy.





07:36 Zmiany w polskich przedsiębiorstwach

W pandemii, o 32 proc. więcej firm niż przed jej wybuchem zaczęło używać e-platform - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że wielu przedsiębiorców deklaruje chęć inwestowania w czasie epidemii w transformację cyfrową swych firm.



Wiceszefowa MRPiT dodała, że połączenie portalu Biznes.gov.pl z internetowym rejestrem CEIDG, które ma nastąpić w II kwartale br., ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności i jej rozszerzanie, m.in. w ramach e-commerce.





07:20 Edukacja zdalna pogłębia różnice między uczniami

Ponad 70 proc. przepytanych nauczycieli i dyrektorów szkół wskazuje, że nauka online powiększa dystans między uczniami najlepszymi i najsłabszymi - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".



Gazeta zwraca uwagę, że epidemia przekreśla główne uzasadnienie zmian, wprowadzonych wraz z likwidacją gimnazjów. "Zamiast niwelowania różnic następuje wzrost podziałów między najsłabszymi i najlepszymi. W edukacji zdalnej wygrywają dzieci, które mają przewagi już na starcie: zamożnych rodziców z wyższym wykształceniem" - pisze.



Na prośbę "DGP" Ogólnopolskie Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów przeprowadziło ankietę wśród pedagogów z całego kraju. "Pytaliśmy, jak oceniają wpływ zdalnej nauki na sytuację uczniów. Niemal 80 proc. ankietowanych jako problem postrzega pogłębiające się rozwarstwienie. Podziały są generowane przede wszystkim przez warunki, jakie uczniowie mają w domu: od prostego dostępu do sprzętu po możliwości finansowe i intelektualne rodziców. Chodzi o opłacanie korepetycji, ale także o pomoc, którą mogą zaoferować najbliżsi. Liczą się kompetencje psychologiczne i społeczne rodziny. Wygrywają więc 'piękni i bogaci', którym już wcześniej było łatwiej" - czytamy.





07:14 Specjalista o szczepionkach przeciw Covid-19

Nie jest też tak, że każda szczepionka przeciwko Covid-19, która trafiła do badań klinicznych, spokojnie przez nie przechodziła. Niektóre przepadły i się z nich wycofano - mówi dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



Wszystkie szczepionki, podobnie jak leki, muszą zostać przetestowane w badaniach na zwierzętach, a następnie w badaniach klinicznych, czyli na ochotnikach. Pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19 zarejestrowano w ekspresowym tempie, w ciągu niecałego roku od rozpoczęcia pierwszych prac. Nie wszystkie jednak gładko przeszły wymagane procedury i badania.



Nie jest też tak, że każda szczepionka przeciwko Covid-19, która trafiła do badań klinicznych, spokojnie przez nie przechodziła. W przypadku badań nad kandydatami na szczepionkę przeciwko COVID-19 niektóre preparaty okazały się za mało skuteczne, za mało immunogenne, i nie zostały dopuszczone do kolejnych faz badań klinicznych. A zostały wytworzone przez poważne koncerny farmaceutyczne. To nie koncerny farmaceutyczne decydują o dopuszczeniu szczepionki, ale eksperci zrzeszeni w instytucjach regulatorowych. Powinno nas wszystkich to uspokajać - podkreśla dr hab. Piotr Rzymski, biolog, adiunkt w Zakładzie Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.





06:25 Bunt restauratorów we Florencji

"Polityków nie obsługujemy; ani przy stoliku, ani nie sprzedamy im nic na wynos"- ogłosiła znana restauracja we Florencji, często dotąd przez nich uczęszczana. Właściciele zarzucają politykom, że zapomnieli o branży gastronomicznej.



Toskania znalazła się ostatnio po raz kolejny w tzw. pomarańczowej strefie wyższego ryzyka zakażeń, w której obsługa przy stolikach została zabroniona. Możliwa jest tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domów. Region ten często zmienia kolor na pandemicznej mapie Włoch.



Jak podkreślił jeden z restauratorów Andrea Gori, każdy polityk, który przyjdzie do jego lokalu, gdy będzie już normalnie otwarty, dowie się, że wszystkie stoliki są zajęte i nie ma nic do zaoferowania na wynos.



W ten sposób, wraz z bratem Paolo, postanowił zaprotestować przeciwko temu, że branża gastronomiczna, pogrążona w głębokim kryzysie z powodu pandemii, została zapomniana przez polityków, którzy chętnie chodzili do restauracji.





06:20 Koronawirus a zmiany w oczach

Znaczące nieprawidłowości w gałkach ocznych osób z ciężką postacią Covid-19 odkryli radiolodzy z pomocą rezonansu magnetycznego. W kolejnych badaniach naukowcy będą monitorowali powstałe zgrubienia i sprawdzą, czy mają one kliniczne skutki takie jak pogorszenie widzenia.



Pandemia Covid-19 dotknęła już ok. 100 mln osób - przypominają naukowcy z Uniwersytetu Paryskiego. Choć wywołujący chorobę koronawirus atakuje głównie płuca, u chorych wykrywano już m.in. problemy z oczami takie jak zapalenie spojówek i retinopatię, która może nawet doprowadzić do ubytków wzroku.



Pojawiały się także doniesienia o widocznych w badaniu MRI zmianach narządu wzroku, ale niewiele wiadomo było o częstości ich występowania. Z tego powodu Francuskie Towarzystwo Neuroradiologii zleciło badanie, w którym wzięło udział 129 pacjentów z ciężką postacią Covid-19.



W tej grupie u dziewięciu osób wykryto jedno lub więcej zgrubień w tylnej części oka. Ośmioro z tych pacjentów było leczonych na oddziale intensywnej terapii z powodu infekcji koronawirusem.





05:40 Fałszywe maseczki w USA

Amerykańskie służby przechwyciły w ostatnich tygodniach łącznie ok. 10 mln fałszywych maseczek typu N95 chroniących przed Covid-19. Podróbki były sprzedawane w szpitalach, placówkach medycznych i agencjach rządowych w co najmniej pięciu stanach.



Jak przekazała Associated Press, do ostatniego przechwycenia doszło w środę, kiedy agenci Homeland Security zabezpieczyli setki tysięcy podrobionych masek, rzekomo firmy 3M, w magazynie na Wschodnim Wybrzeżu, które miały zostać rozprowadzone.



Śledczy powiadomili również o 6 tys. osobach w co najmniej 12 stanach - w szpitalach, placówkach medycznych i innych - którzy mogli nieświadomie zakupić podróbki. FBI wezwało ich do nie używania masek medycznych. Zachęcono też pracowników medycznych do odwiedzania strony internetowej 3M w celu uzyskania wskazówek, jak rozpoznać podróbki.







05:25 Jedna trzecia żołnierzy USA nie chce się szczepić przeciwko koronawirusowi



Blisko jedna trzecia część żołnierzy USA odmówiła przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19. Według Pentagonu odzwierciedla to odsetek braku akceptacji dla preparatu w całym społeczeństwie.



Zeznania w tej sprawie złożył w środę przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA wicedyrektor ds. operacyjnych Połączonych Szefów Sztabów generał Jeff Taliaferro. Podkreślał, że szczepionka jest bezpieczna dla żołnierzy.

"Nasze doświadczenie odzwierciedla wstępne dane, które obserwujemy także w przypadku innych społeczności. W istocie wgłębiamy się w to i podczas gdy podajemy więcej szczepionek wciąż gromadzimy więcej danych" - wyjaśniał Taliaferro.

Według niego prawie milion osób w Departamencie (ministerstwie) Obrony otrzymało jedną dwie dawki szczepionki.



Z kolei według Roberta Salessesa p.o. obowiązki asystenta szefa Pentagonu ds. obrony wewnętrznej i bezpieczeństwa globalnego, tylko 147 000 osób personelu sił zbrojnych zostało w pełni zaszczepionych.



Zgodnie z planami sił zbrojnych większość żołnierzy ma zostać objętych szczepieniem przeciwko Covid-19 do końca sierpnia. W wojsku stosowane są szczepionki producentów Pfizer Inc. i Moderna Inc.





05:15 Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny w Irlandii

Rząd irlandzki zamierza, wzorem brytyjskiego, wprowadzić wymóg odbycia kwarantanny po przyjeździe z krajów o wysokim ryzyku epidemicznym w związku z nowymi wariantami koronawirusa.



Zgodnie z rządową propozycją, która musi być jeszcze zatwierdzona przez parlament, za pierwszy przypadek złamania przepisów o kwarantannie będzie groziła grzywna w wysokości 4000 euro i miesiąc więzienia. Drugie wykroczenie będzie zagrożone karą 4500 euro i trzema miesiącami więzienia, zaś kolejne 5000 euro i sześcioma miesiącami.