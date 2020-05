W ciągu ostatniej doby w Brazylii potwierdzono 26 417 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zachrowań w tym kraju wynosi już 438 238 przypadków, co plasuje Brazylię na drugim miejscu - więcej przypadków koronawirusa potwierdzono jedynie w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z danych Uniwersytety Johnsa Hopkinsa, na całym świecie od początku pandemii na koronawirusa zachorowało już 5 808 672 osoby. Najwięcej chorych jest w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji. Najwięcej zgonów odnotowano natomiast w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Na świecie 5,8 mln osób zaraziło się koronawirusem, zmarło 360 tys. zakażonych.

W Polsce zachorowało 22 825 osób, zmarło 1 038 z nich, wyzdrowiało natomiast 10 560 zakażonych.

Najwięcej ofiar pandemia do tej pory pochłonęła w USA, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już ponad 100 tys. osób.

Druga pod względem zachorowań jest Brazylia. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam 26 417 nowych przypadków zachorowań.

Polska znosi większość obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

05:29 USA

1297 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 15,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 720 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z środy na czwartek.





05:16 Nowy Jork zamyka firmy

W ciągu ostatnich 48 godzin na nowojorskim Brooklynie zamknięto dziewięć firm, które wbrew restrykcjom z powodu pandemii koronawirusa wznowiły działalność. Burmistrz Bill de Blasio nazwał w czwartek decyzje ich właścicieli "idiotyzmem".

W mieście Nowy Jork wciąż obowiązują przepisy zakazujące pracy firmom nie istotnym dla funkcjonowania stanu w trakcie kryzysu Covid-19. Władze miasta zamknęły przedsiębiorstwa, które nie podporządkowały się temu obowiązkowi w Borough Park będącym częścią dzielnicy Brooklyn.

"Jeśli którekolwiek z nich zostaną ponownie uruchomione, na początek grozi im grzywna w wysokości 1000 dolarów. (...) Poczekaj, aż będzie to legalne i bezpieczne, a potem możesz to zrobić we właściwy sposób - mówił de Blasio.





05:05 Gwałtowny wzrost zakażeń w Brazylii



W Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26 417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa, tym samym liczba zakażonych Covid-19 wzrosła do 438 238 -poinformowało ministerstwo zdrowia.

Według ministerstwa zdrowia Brazylia odnotowała w czwartek 26 417 nowych przypadków koronawirusa, i z liczbą 438 238 przypadków zakażeń od początku pandemii ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym.

Liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wzrosła podczas ostatniej doby o 1156 do 26 754 potwierdzonych ofiar śmiertelnych z powodu choroby układu oddechowego COVID-19. Dotychczas najwięcej zgonów podczas jednej doby zrejestrowano w Brazylii 21 maja- 1188.