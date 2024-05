Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy ws. wzmacniania zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom - poinformowało w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Zgodnie z prezydencką propozycją, m.in. miałoby powstać Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Ma to być odpowiedź na nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.

/ Radek Pietruszka / PAP Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy ws. wzmacniania zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom. "Rozwiązania są odpowiedzą na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym nowe formy zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom Unii Europejskiej i NATO" - głosi komunikat BBN. Propozycje prezydenta Postulowane przez prezydenta zmiany obejmują m.in. wzmocnienie systemu kierowania bezpieczeństwem poprzez zwiększenie koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego rozwiązania - stałych planów obronnych, mających na celu zapewnienia zdolności natychmiastowego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym. Prezydencka propozycja zakłada też reformę Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi, której celem jest zapewnienie spójności dowodzenia, zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny oraz przygotowanie się w czasie pokoju do realizacji zadań podczas trwania konfliktu. "W ramach reformy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekształcone mają zostać w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych. Utworzone mają zostać poszczególne dowództwa rodzajów sił zbrojnych: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych oraz Dowództwo Marynarki Wojennej, a także Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych" - przekazało BBN. Zobacz również: Kaczyński: Polska musi być w UE jako silne, dobrze rozwijające się państwo

