Słynny hollywoodzki aktor i lider rockowego zespołu Thirty Seconds To Mars przybył do Krakowa, by wraz ze swoim zespołem dać długo wyczekiwany koncert. W czasie wizyty w stolicy Małopolski Jared Leto sprawił fanom nie lada niespodziankę, zapowiadając muzyczne show darmowym występem na Rynku Głównym. Z kolei tuż przed koncertem, który odbył się w czwartek w Tauron Arenie, gwiazdor wspiął się po ścianie budynku bez żadnego zabezpieczenia.

/ Facebook 9 maja zespół Thirty Seconds To Mars wystartował z pierwszą od ponad pięciu lat trasą koncertową – „Seasons World Tour 2024”. Inauguracyjne show, które otworzył utwór „Kings and Queens”, odbyło się w hali sportowo-widowiskowej Tauron Arena Kraków. Światowe tournée zespołu obejmie koncerty w Ameryce Łacińskiej, Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Lider zespołu, hollywoodzki aktor Jared Leto, nie byłby sobą, gdyby z wizyty w stolicy Małopolski nie uczynił swoistego performance’u. Po przybyciu do Krakowa muzyk zaanonsował na Instagramie, że wyrusza na „poszukiwanie pierogów”. Następnie podgrzał atmosferę przed zaplanowanym na czwartek występem, dając w środowe popołudnie spontaniczny, darmowy koncert na Rynku Głównym. Zobacz również: Jared Leto niespodziewanie zagrał na Rynku Głównym w Krakowie Zgromadzony przy pomniku Adama Mickiewicza tłum fanów miał okazję wysłuchać na żywo kilku piosenek zespołu. Wielbiciele zdobywcy Oscara odwdzięczyli mu się zabawnym podarkiem w postaci ogromnego pluszowego pieroga. Ale to nie koniec niespodzianek, jakimi Leto uraczył polskich fanów. W czwartek gwiazdor kina i estrady postanowił we właściwym sobie stylu uczcić pobyt w Mieście Królów, wspinając się bez zabezpieczenia po ścianie wysokiej na 27 metrów Tauron Areny. Mrożące krew w żyłach fotografie, dokumentujące wspinaczkę, muzyk wkrótce potem opublikował w mediach społecznościowych. „To jest niewiarygodnie kozackie. Ale Jared, błagam, bądź ostrożny. Potrzebujemy cię!” – brzmi jeden z wielu podobnych komentarzy, jakie ukazały się pod postem artysty. Leto kocha ekstrema – zarówno na ekranie, jak i w życiu prywatnym. Gwiazdor kultowego dramatu „Requiem dla snu” wielokrotnie wprawiał odbiorców w osłupienie, przechodząc imponujące wizualne metamorfozy na potrzeby kolejnych ról. Jest on przy tym wielkim miłośnikiem wspinaczki, którą – jak sam przyznaje – uważa za doskonały sposób na „odłączenie się od świata”. Jesienią zeszłego roku lider Thirty Seconds To Mars dokonał nie lada wyczynu, wchodząc na szczyt 433-metrowego Empire State Building w Nowym Jorku. Leto jest pierwszym człowiekiem w historii, który zrobił to legalnie. Zobacz również: Muzyk Jacek Zieliński spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim

