Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie posłanka Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Pomaska.

Agnieszka Pomaska / Jakub Rutka / RMF FM

Wymiana ministrów w rządzie Donalda Tuska, powołanie komisji ds. badania rosyjskich wpływów, protest rolników - to główne tematy rozmowy z polityczką Platformy Obywatelskiej.

