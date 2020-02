Luiza Złotkowska - utytułowana polska panczenistka - poinformowała o zakończeniu kariery sportowej. "Na lodowisku spędziłam 24 lata, to był wspaniały czas" - oceniła. "Spełniłam sportowe marzenia, teraz czas na inne" - podkreśliła Złotkowska na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

30.12.2014. Luiza Złotkowska pozuje do zdjęcia z pięcioma złotymi medalami zdobytymi podczas mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim na warszawskich Stegnach / Bartłomiej Zborowski / PAP

27 lutego to dla mnie szczególna data. 10 lat temu zdobyłam swój pierwszy olimpijski medal. Dziś, równo dekadę później, przyszedł czas, by powiedzieć - Koniec! Koniec mojej sportowej kariery, koniec ścigania się na łyżwach - napisała Luiza Złotkowska na oficjalnym profilu na Facebooku. Na lodowisku spędziłam 24 lata, to był wspaniały czas - podkreśliła łyżwiarka.

Luiza Złotkowska przypomniała, że aż trzykrotnie - Vancouver 2010, Soczi 2014 i Pjongczang 2018 - spełniła swoje marzenie o wyjeździe na igrzyska olimpijskie. O medalach nie śmiałam myśleć... mam dwa - brąz i srebro. Brakuje złota, ale ono od zawsze jest w nazwisku - zauważyła żartobliwie.

Złotkowska napisała, że kończy karierę jako szczęśliwy i spełniony sportowiec. Wyjaśniła, że decyzja nie jest związana wyłącznie z jej wiekiem. Mój mocno wyeksploatowany organizm nie pozwoliłby mi na przygotowanie się się do kolejnych igrzysk, choć bardzo chciałam - przyznała.

Łyżwiarka podziękowała też osobom, które spotkała na swojej drodze. Chciałabym wymienić "wielką czwórkę" - moich trenerów - Krzysztofa Filipiaka, Marka Pandyrę, Ewę Białkowską i Witolda Mazura. Chciałabym też podziękować moim koleżankom z drużyny - Natalii Czerwonce, Katarzynie Woźniak i Katarzynie Bachledzie-Curuś. Jazda z Wami nie zawsze była prosta, ale za to bardzo szybka - wyliczała. Na koniec wyraziła wdzięczność wobec swoich najbliższych i wspierających ją kibiców.