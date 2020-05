15 821 potwierdzonych zakażeń, w tym 791 ofiarach śmiertelnych - taki jest najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. W USA do tej pory z powodu Covid-19 zmarło ponad 78 tys. osób. Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności zatwierdziła właśnie szybki test na obecność koronawirusa. Na jego wyniki trzeba czekać zaledwie kwadrans. We Włoszech życie powoli wraca do normy.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





W niedzielę resort zdrowia poinformowało o kolejnych 170 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 6 chorych.

W Polsce odnotowano dotąd 15 821 przypadków zakażenia koronawirusem. 791 zakażonych zmarło.

Według danych resortu zdrowia, w naszym kraju wyzdrowiało dotąd 5698 zakażonych.

Na całym świecie zakażonych jest już ponad 4 mln osób, zmarło już ponad 279 tys. zakażonych.

W USA z powodu COVID-19 zmarło już ponad 78 tysięcy ludzi.

W USA dopuszczono do użytku szybki test na koronawirusa.





10:14 Litwa otwiera kościoły dla wiernych

Po prawie dwumiesięcznej przerwie wierni na Litwie mogą od dzisiejszej niedzieli ponownie uczestniczyć we mszach świętych. Konferencja Episkopatu Litwy przypomina jednak o konieczności przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Od połowy marca udział w nabożeństwach był możliwy tylko online lub za pośrednictwem radia i telewizji. Świątynie pozostały otwarte, ale wyłącznie dla prywatnej modlitwy.

Przed dwoma tygodniami Kościół katolicki na Litwie wznowił odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych z wyjątkiem mszy niedzielnych, które gromadzą zazwyczaj większe rzesze wiernych.





10:03 MINISTERSTWO ZDROWIA: NOWE ZAKAŻENIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 170 zakażeniach koronawirusem i śmierci kolejnych 6 osób.



Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: dolnośląskiego (76), śląskiego (63), opolskiego (10), świętokrzyskiego (4), pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3), małopolskiego (2), lubelskiego (2), kujawsko-pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), podkarpackiego (1), wielkopolskiego (1) i podlaskiego (1).





09:54 Maryland otwiera plaże

Ocean City - amerykańska miejscowość wypoczynkowa w stanie Maryland to kolejne miejsce, gdzie ponownie otwarto plaże i częściowo poluzowano obostrzenia dotyczące lokali gastronomicznych.

"To niesmaowite uczucie zobaczyć znowu ludzi, słyszeć głośny śmiech dzieci. To, że knajpki i restauracje znów się otwierają, jest trochę surrealistycznym uczuciem" - mówiła mieszkająca w Ocean City Jaime.

Długa kolejka - z zachowaniem bezpiecznej odległości - ustawiła się przed budką w frytkami: "Wreszcie znów jesteśmy otwarci. W nocy z tych emocji nie mogłam spać. Tak się cieszyłam, że znowu będę w pracy, zobaczę kolegów i klientów. Oczywiście wszyscy pamiętają o bezpieczeństwie" - zaznacza Anna.







09:39 Dodatkowe testy dla górników

Minister zdrowia zarządził dodatkowe badania przesiewowe górników. Wczoraj do badań pobrano dwa i pół tysiąca próbek, dziś ma być ich dwa razy więcej. Próbki pobierane są w pięciu wyznaczonych miejscach. Szef resortu zdrowia podjął również decyzję o wprowadzeniu wzmocnionej kontroli sanitarnej na Śląsku.





09:32 Polska pomoc dla ukraińskich szpitali

W ramach walki z pandemią Covid-19 ukraińskie szpitale otrzymują wsparcie ze środków pochodzących z Programu "Polska Pomoc" - przekazał kierownik Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej na Ukrainie Paweł Kost. Całkowity koszt pomocy to 0,5 mln zł.

Jak zaznaczył, potrzeby ukraińskich szpitali, z którymi kontaktowała się Fundacja, są różnorodne: na początku zgłaszano duże zapotrzebowanie na respiratory, później zaczęto koncentrować się na środkach ochrony osobistej w masowej ilości, np. maseczkach, kombinezonach, rękawiczkach oraz komponentach wspomagających działanie respiratorów, takich jak pulsoksymetry czy koncentratory tlenu.

Szpitale potrzebują wszystkiego, jeden z nich poprosił o pościel i ubrania dla chorych - dodał Kost. Jak poinformował, środki i sprzęt kupowane są od wyspecjalizowanych ukraińskich firm.





09:20 Los Angeles

W Los Angeles ponownie otwarto Park Narodowy. Na szlakach wokół wzgórza ze słynnym znakiem Hollywood było jednak spokojnej niż zwykle o tej porze roku.

"Tu jest cudownie. przyroda jest niezwykła i pokrzepiająca, zwłaszcza po długim siedzeniu w domu. Niektórzy wybrali się na rodzinny spacer" - mówi Benjamin, jeden ze spacerowiczów.

"To jak spotkanie ze starym przyjacielem, którego nie widziało się wiele lat. Naprawdę, takie wędrówki to najlepsze, co mogłem teraz zrobić" - dodaje Michael.

W czasie gdy ludzie się izolowali zwierzęta powoli przejmowały te tereny, niektóre z nich - np. jelenie - można było spotkać w czasie pieszej weekendowej wędrówki.





09:11 Koronawirus w Polsce - ozdrowieńcy

W związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie ponad 2,6 tys. osób, kwarantanną objętych jest ponad 100 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17 tys. - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory wyzdrowiało prawie 5,7 tys. osób.

Resort zdrowia przekazał, że z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2658 pacjentów. Ponadto 100 784 osób jest objętych kwarantanną, a 17 225 - nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

Ministerstwo poinformowało, że wyzdrowiało 5698 osób.





09:02 Wojskowi przeprowadzą testy

W Gliwicach w dwóch punktach Test&GO żołnierze będą pobierać wymazy do badań na obecność koronawirusa - podało MON. Tego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 7849 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1597 jednostek sprzętu - przekazał szef resortu Mariusz Błaszczak.

"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 7849 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1597 jednostek sprzętu. Dziś uruchomiony zostanie kolejny punkt TEST&GO w Gliwicach. Żołnierze pobierają też materiał biologiczny do badań od górników, którzy znajdują się w kwarantannie" - napisał na Twitterze Błaszczak.





08:54 USA

Już trzeci amerykański urzędnik wchodzący w skład ścisłego kierownictwa grupy roboczej ds. walki z epidemią musiał udać się na kwarantannę. W sobotę wieczorem poinformowano, że kwarantannie poddał się szef Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, Anthony Fauci.

79-letni Fauci miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność koronawirusa.

"Prawdopodobieństwo, że został zakażony, jest minimalne" - zaznaczył rzecznik Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych i Alergii (NIAID) w liście rozesłanym do dziennikarzy. Wyjaśnił, że test przeprowadzony w sobotę wykluczył obecność koronawirusa w organizmie Fauciego. Zapewnił, że "dyrektor NIAID będzie poddawany dalszym regularnym badaniom przez cały najbliższy okres".





08:42 Chaos edukacyjny we Francji

W poniedziałek dzieci we Francji wracają do szkół po ośmiu tygodniach kwarantanny - ale nie we wszystkich departamentach, nie we wszystkich szkołach i nie wszystkie dzieci w danej klasie. Rodzice nie kryją frustracji, nazywając koniec kwarantanny "chaosem edukacyjnym".





08:34 Niemcy

26 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 7395. Odnotowano 667 nowych zakażeń SARS-CoV-2.



Liczba odnotowanych zgonów zmniejszyła się o 77 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. RKI ostrzegał przez kilka poprzednich tygodni, że dane podawane w weekend mogą być zaniżone, bo zobowiązane do tego jednostki służby zdrowia nie wysyłają pełnych informacji.





08:19 Chorwacja

Od czerwca Chorwaci chcą rozgrywać mecze piłki wodnej na odkrytych basenach.



Podkreślają, że to sport stworzony do uprawiania latem, a "boiska" pod gołym niebem są naturalnym środowiskiem waterpolistów.



Reprezentacja chorwackich piłkarzy wodnych należy do najlepszych na świecie - w 2017 roku zdobyła mistrzostwo świata.





08:06 Francja: Stan zagrożenia epidemicznego do 10 lipca

Parlament Francji przegłosował ustawę przedłużającą stan zagrożenia epidemicznego w kraju do 10 lipca.

Umożliwia ona między innymi utworzenie systemu do identyfikacji zakażonych koronawirusem oraz zbierania danych o osobach, z którymi się kontaktowały.

Francuzi od jutra luzują obostrzenia.





07:55 Możliwe nowe elementy tarczy antykryzysowej

Zależy nam na ochronie możliwie wielu miejsc pracy, dlatego analizujemy wprowadzenie kolejnych instrumentów do tarczy antykryzysowej - powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że tarcza ta powstała, by chronić polską przedsiębiorczość.

Jak mówiła Maląg, tarcza antykryzysowa "jest odpowiedzią rządu na różnorodne potrzeby przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach epidemii i daje firmom narzędzia do walki o przetrwanie".

"Zależy nam na ochronie możliwie wielu miejsc pracy - świadczy o tym różnorodność przyjętych rozwiązań i dlatego też analizujemy wprowadzenie do tarczy kolejnych instrumentów" - powiedziała. Zwróciła uwagę, że mnogość przyjętych rozwiązań, kolejne nowelizacje przepisów oraz uruchomienie tzw. tarczy finansowej dowodzą, że rozwiązania antykryzysowe nie są "zamkniętym katalogiem".





07:50 "Wioska fryzjerów" zamarła przez pandemię

Osinów Dolny, niewielka wioska koło Cedyni w Zachodniopomorskiem, nazywany jest wioską fryzjerów. Nie bez powodów. Miejscowość to zaledwie 30 numerów domów, mieszka tu na stałe 120 osób. Jest też około 40 salonów fryzjerskich. Wszystkie od połowy marca zamknięte na głucho.









07:35 Były mistrz świata zbankrutował przez koronawirusa

Były mistrz świata i trzykrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Szwed Patrik Sjoeberg przyznał, że pandemia koronawirusa zniweczyła jego wszystkie plany finansowe do tego stopnia, że nie ma środków nawet na zapłacenie czynszu za mieszkanie i oczekuje eksmisji.

55-letni Sjoeberg był w swoim czasie ikoną szwedzkiego sportu, a ze względu na rozrywkowy tryb życia także celebrytą, bon vivantem i częstym gościem na łamach kolorowych magazynów.





07:26 Spółki narażone na utratę wartości aktywów

W wyniku zamrożenia gospodarki spowodowanej pandemią koronawirusa wiele spółek utraci część przychodów, co negatywnie wpłynie na ich rentowność, a w konsekwencji także na wartości posiadanych przez nie aktywów - pisze firma doradcza KPMG.

Według KPMG taka sytuacja spowoduje, że dyrektorzy finansowi spółek staną przed koniecznością przeanalizowania, czy nie nastąpiła utrata wartości firmy oraz innych aktywów.

Firma doradcza zauważyła, że pomimo że do dramatycznego załamania rynków giełdowych doszło już po 31 grudnia 2019 r., który był ostatnim dniem bilansowym dla wielu spółek, to efekty nie były uwzględnione w rocznych sprawozdaniach finansowych. W kolejnych śródrocznych raportach finansowych efekty zmian w otoczeniu gospodarczym będą już musiały zostać uwzględnione - uważają eksperci.





07:12 Pacjenci z COVID-19 wymagają fizjoterapii

Wszyscy pacjenci z COVID-19 przebywający w szpitalu wymagają fizjoterapii, również ci, którzy nie mają ciężkich objawów. Może ona zwiększać szanse na przeżycie, a także ograniczać ewentualne powikłania - wyjaśnił dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.



"Należy pamiętać, że wielu pacjentów znajduje się w unieruchomieniu przez wiele tygodni. Są to ludzie w różnym wieku. Takie unieruchomienie u osoby dwudziesto-, trzydziestoletniej nie pustoszy aż tak bardzo organizmu, ale już w przypadku osób starszych, nawet trzydniowe unieruchomienie w łóżku prowadzi do upośledzenia wielu układów, łącznie z nerwowym, trawiennym, kostno-stawowym, moczowo-płciowym" - wyjaśnił.







07:04 Pierwszy weekend z otwartymi hotelami

To była pierwsza majowa sobota, kiedy hotele i miejsca noclegowe były ponownie otwarte.



Tylko w Wiśle w Beskidach jest około pół tysiąca takich obiektów. I zdecydowana większość z nich już działa, choć trzeba było tam wprowadzić rygorystyczne zasady sanitarne. A ponieważ wczoraj dopisała też pogoda, wiślańskie szlaki zaroiły się od turystów.





06:45 Obama krytykuje działania Trumpa ws. pandemii

Były prezydent USA Barack Obama ostro skrytykował działania jego następcy Donalda Trumpa wobec pandemii koronawirusa. Określił je jako "absolutnie chaotyczną katastrofę". Zdaniem byłego prezydenta podejście obecnej republikańskiej administracji do pandemii jest częściowo przyczyną wysokiej liczby zakażeń i zgonów w USA.





06:43 Pożar w szpitalu dla zakażonych koronawirusem

Jedna osoba zginęła w pożarze, w moskiewskim szpitalu dla zakażonych koronawirusem. 200 pacjentów ewakuowano do innych placówek. Ogień wybuchł w jednej z sal dla pacjentów na oddziale przeznaczonym do leczenia chorych zakażonych koronawirusem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.







06:41 Korea Płd.

Po raz pierwszy od miesiąca liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem w ciągu doby była wyższa od 30 i wyniosła 34 - poinformowały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC).



Do większości nowych transmisji wirusa dochodzi wśród bywalców barów i klubów w dużych miastach, zwłaszcza w "rozrywkowej" dzielnicy Itaewon w Seulu.

Władze ustaliły, że jedna osoba, 29-letni mężczyzna, który odwiedził pięć barów i klubów nocnych w Itaewon, a później wykryto u niego wirusa, zaraził co najmniej 15 innych osób.



Według komunikatu KCDC łączna liczba osób zakażonych, które wykazują objawy chorobowe wzrosła do 10 874. Liczba zgonów wynosi 256. 9 610 osób wyzdrowiało.



06:27 Włochy łagodzą restrykcje

To pierwszy weekend we Włoszech, gdy obowiązują nieco złagodzone restrykcje wprowadzone z powodu pandemii. Liczne patrole policji i straży miejskiej kontrolują od soboty miejsca, gdzie zazwyczaj gromadzą się ludzie: otwarte ponownie od kilku dni parki, plaże, dzielnice restauracji i barów, które mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos.



Przed weekendem MSW wydało rozporządzenie dla lokalnych władz i sił porządkowych, w którym wyjaśniło: dozwolone są spacery, a zabronione wszelkie skupiska ludzi, na przykład przed lokalami gastronomicznymi.





06:24 Test na koronawirusa dający wynik w 15 minut

Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) zatwierdziła nowy typ szybkich testów na obecność koronawirusa. Są to testy antygenowe opracowane przez koncern Quidel Corp., dające wynik w 15 minut - poinformowała agencja AP.



Testy antygenowe mogą szybko wykryć fragmenty białek wirusa w wymazach pobranych z nosa - poinformowała w oświadczeniu FDA.



Jest to trzeci rodzaj testów, na które agencja wydała zezwolenie.







06:23 USA

Od początku epidemii w USA zmarło 78 746 osób zakażonych koronawirusem; w ciągu ostatniej doby liczba ta wzrosła o 1568, nieco mniej niż w ciągu poprzedniej (1635) - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Na ponad 8,7 mln przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 309 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 26 tys.



Najwięcej osób zakażonych koronawirusem zmarło do tej pory w stanie Nowy Jork (26612). 9116 zgonów odnotowano w New Jersey, 4840 w Massachusetts i 4530 w Michigan.

06:15 Chiny

W Chinach kontynentalnych wykryto 14 nowych przypadków koronawirusa. Była to największa liczba nowych zachorowań od 28 kwietnia. Nie zanotowano nowych zgonów - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia.Łączna liczba potwierdzonych zachorowań na Covid-19 w Chinach to 82 901. Zmarło 4 633 osób.Władze prowincji Jilin, na północnym wschodzie kraju, podniosły poziom zagrożenia koronawirusem dla miasta Shulan ze średniego na wysoki po tym jak wykryto tam 11 nowych przypadków zachorowań. Wcześniej, w czwartek, poziom zagrożenia dla całych Chin uznano za niski.