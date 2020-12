Pandemia w Europie nie zwalnia. W związku z wciąż rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem wiele państw podjęło decyzję o wprowadzeniu przed świętami Bożego Narodzenia nowych obostrzeń, a nawet całkowitego lockdownu. Wdrożono limity zgromadzeń, a w niektórych krajach całkowicie zakazano spotkań w większym gronie w sylwestra. We Francji, Włoszech, Hiszpanii i w Czechach już obowiązuje godzina policyjna.

Sprawdziliśmy, jakie restrykcje wprowadziły wybrane kraje europejskie przed świętami Bożego Narodzenia / Friedemann Vogel / PAP/EPA

W Europie trwają przygotowania do Bożego Narodzenia i sylwestra. Niestety tegoroczne święta będą odbywały się pod znakiem pandemii koronawirusa. Rządy wielu państw w obawie przed wzrostem liczby zachorowań i zgonów na Covid-19 podjęły decyzję o zaostrzeniu obowiązujących restrykcji. W ślad za Włochami, które wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się, poszła Polska. W naszym kraju od godz. 19.00 31 grudnia do 6.00 rano dnia następnego, czyli 1 stycznia 2021 roku będzie można opuszczać dom jedynie, aby udać się do pracy czy apteki.

Sprawdziliśmy, jakie restrykcje przed świętami Bożego Narodzenia wprowadziły wybrane państwa europejskie.



Niemcy

Od środy 16 grudnia do 10 stycznia obowiązuje ścisła kwarantanna , który w razie konieczności zostanie jeszcze przedłużona.

, który w razie konieczności zostanie jeszcze przedłużona. Otwarte są tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, a także apteki i banki

Zamknięte są szkoły, restauracje, bary i zakłady usługowe

W prywatnych spotkaniach może brać udział najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych, limit ten nie dotyczy dzieci poniżej 14 lat. To ograniczenie zostanie lekko poluzowane podczas świąt Bożego Narodzenia, od 24 do 26 grudnia. Członkowie jednego gospodarstwa domowego będą się wówczas mogli spotkać z czterema innymi osobami z najbliższej rodziny

z dwóch gospodarstw domowych, limit ten nie dotyczy dzieci poniżej 14 lat. W sylwestra zakazano gromadzenia się w większych grupach, a także używania fajerwerków

Holandia

W Holandii obowiązuje ścisła kwarantanna, która potrwa przez co najmniej pięć tygodni

Otwarte mogą być jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby

Zamknięte są wszystkie inne sklepy, restauracje, szkoły, zakłady usługowe, siłownie, placówki kultury i miejsca rozrywki

W domach można przyjmować najwyżej dwóch gości dziennie, między 24 a 26 grudnia ten limit zostanie zwiększony do trzech osób. Ograniczenie dotyczy osób powyżej 13. roku życia

Czechy

Od piątku zostaną przywrócone niektóre zniesione wcześniej restrykcje

Zamknięte zostaną hotele i restauracja

Od godz. 23 do 5 rano znów będzie obowiązywać godzina policyjna

Prywatne spotkania mogą się odbywać w gronie co najwyżej sześciu osób, limit ten obowiązuje zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu

W kościołach będzie można zajmować maksymalnie 20 proc. miejsc siedzących

Francja

Co najmniej do 7 stycznia zamknięte pozostaną restauracje, bary, placówki kultury i miejsca rozrywki

Od godz. 20 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna, która zostanie zawieszona w wigilię, ale już nie w sylwestra

Francuzi mogą się przemieszczać między regionami, a także opuszczać własne domy bez konieczności przygotowywania specjalnych zaświadczeń, co było wcześniej wymagane

Władze zalecają, by w świątecznych spotkaniach nie uczestniczyło więcej niż sześć dorosłych osób, radzą również, by przed takimi wizytami, szczególnie jeżeli biorą w nich udział osoby starsze, samoizolować się przez kilka poprzednich dni

Belgia

W Belgii podczas Bożego Narodzenia zakazane będzie odwiedzanie się w prywatnych domach

Maksymalnie czteroosobowe spotkania będą możliwe tylko na świeżym powietrzu, np. w ogródkach czy na tarasach

Osoby mieszkające samotnie będą mogły przyjąć w swoich domach dwóch gości w wigilię i pierwszy dzień świąt

Włochy

W okresie świątecznym, od 21 grudnia do 6 stycznia, zakazane będzie przemieszczanie się miedzy regionami kraju bez uzasadnionej potrzeby. 25-26 grudnia i w Nowy Rok nie będzie można również opuszczać gminy zamieszkania

25-26 grudnia i w Nowy Rok nie będzie można również opuszczać gminy zamieszkania Utrzymana będzie obowiązująca od 22 do 5 rano godzina policyjna, w Nowy Rok zostanie przedłużona do 7 rano

Kościoły pozostaną otwarte, ale władze zaapelowały o przełożenie pasterki w wigilię na wcześniejszą godzinę, by wierni mogli wrócić do domów przed 22

W niektórych regionach otwarte są bary i restauracje, ale działają tylko do godz. 18

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia maksymalnie trzy gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć świąteczną "bańkę", w ramach której osoby z trzech gospodarstw domowych będą mogły odwiedzać się w domach czy spotykać na świeżym powietrzu. Ta grupa przez cały ten czas będzie się musiała składać z tych samych osób

Ta grupa przez cały ten czas będzie się musiała składać z tych samych osób W Szkocji doprecyzowano, że "bańka" nie może liczyć więcej niż osiem osób. Na czas świąt ma też być zniesiony zakaz przemieszczania się między poszczególnymi częściami kraju

Hiszpania

W Hiszpanii limit osób, które mogą uczestniczyć w świątecznych i sylwestrowych spotkaniach ustalono na dziesięć osób, w przeciwieństwie do większości państw europejskich, wliczają są do niego również dzieci

W całym kraju od 23 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna

W wigilię i sylwestra ma zostać skrócona i będzie trwać od godz. 1.30 w nocy do 6 rano

Słowacja

Na Słowacji od 19 grudnia do 10 stycznia będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu, choć z licznymi wyjątkami. Obostrzenie nie będzie dotyczyć m.in. wyjścia do pracy, do lekarza lub po niezbędne zakupy, nie będzie też zakazu podróżowania w czasie świąt

Obostrzenie nie będzie dotyczyć m.in. wyjścia do pracy, do lekarza lub po niezbędne zakupy, nie będzie też zakazu podróżowania w czasie świąt Od 19 grudnia również ma obowiązywać również zasada, że członkowie jednego gospodarstwa domowego będą mogli spotkać się tylko z członkami drugiego gospodarstwa. To nowe rozwiązanie ma dotyczyć także całego okresu świątecznego

To nowe rozwiązanie ma dotyczyć także całego okresu świątecznego Działać będą mogły tylko sklepy sprzedające najbardziej potrzebne towary spożywcze, drogerie i apteki. Służby sanitarne mają doprecyzować, czy zakaz działalności handlowej rozciąga się na wielobranżowe sklepy wielkopowierzchniowe

Dania

W Danii od poniedziałku 21 grudnia wszystkie szkoły przejdą na nauczanie zdalne

Od tego dnia nieczynne będą m.in. zakłady fryzjerskie oraz gabinety fizjoterapeutów

Zamknięte są już restauracje, które teraz mogą sprzedawać dania jedynie na wynos

Pracodawcy publicznych instytucji mają odesłać do domów osoby niezajmujące kluczowych stanowisk

Zaleca się ograniczenie spotkań z rodziną do 10 osób. Takie samo ograniczenie obowiązuje także w przypadku zgromadzeń publicznych

Litwa

Na Litwie wprowadzona 7 listopada kwarantanna została przedłużona do 31 stycznia

Większość sklepów jest zamknięta. Czynne są tylko sklepy spożywcze, apteki i sklepy z artykułami medycznymi

Do 3 stycznia ograniczona jest możliwość wychodzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można będzie wyjechać tylko do pracy, na pogrzeb i w celach medycznych

Za wyjątkiem nagłych przypadków spotykać się można będzie tylko z osobami z jednego gospodarstwa domowego

Wszystkie placówki edukacyjne pracują zdalnie. Jedynie przedszkola przyjmują dzieci, jeśli ich rodzice nie mają możliwości pracy zdalnej

Grecja

W Grecji obowiązuje godzina policyjna od godz. 22 do godz. 5 rano

Zakazane jest opuszczanie domu bez istotnego powodu



Jak święta Bożego Narodzenia będą wyglądały w Polsce?

Najważniejszą restrykcją, o której należy pamiętać planując święta, jest obowiązujący w naszym kraju limit zgromadzeń do 5 osób.



Dotyczy to wyłącznie osób z zewnątrz, spoza grona domowników, które rodzina może zaprosić np. na Wigilię.



Minister zdrowia Adam Niedzielski apelował, aby "ci którzy planowali przyjechać na święta z zagranicy do rodziny w Polsce przełożyli swoje plany".

Wiele zmian czeka nas także od 28 grudnia. Wprowadzona zostanie wtedy "narodowa kwarantanna", która potrwa do 17 stycznia.