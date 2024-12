Izraelskie wojsko przekroczyło granicę strefy buforowej z Syrią i dotarło na odległość około 25 km od stolicy tego kraju, Damaszku - podał we wtorek Reuters, powołując się na źródła regionalne i syryjskie. Rzecznik armii Izraela temu zaprzecza, twierdzi, że ich siły nie opuściły strefy buforowej.

Izraelskie czołgi i pojazdy opancerzone ustawione w szeregu wzdłuż ogrodzenia ze strefą buforową oddzielającą zaanektowane przez Izrael Wzgórza Golan od reszty Syrii, 9 grudnia 2024 r. / MENAHEM KAHANA/AFP/East News / East News

Już wczoraj dziennik "New York Times" alarmował, że izraelskie siły lądowe przekroczyły strefę zdemilitaryzowaną na granicy izraelsko-syryjskiej, co miało być pierwszym wkroczeniem Izraela na terytorium Syrii od wojny w 1973 roku.

Na obrzeżach Damaszku

Agencja Reutera podała dzisiaj, powołując się na źródło w syryjskich siłach bezpieczeństwa, że armia izraelska dotarła do Katany, ok. 10 km na wschód od strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej okupowaną przez Izrael część Wzgórz Golan od Syrii. Miasto to jest oddalone o ok. 25 km od Damaszku.

Jak przekazał portal Times of Israel, powołując się na libańskie media, wojska izraelskie wkroczyły również do kilku wiosek na obrzeżach Damaszku. Wcześniej Siły Obronne Izraela zapowiadały, że planują prowadzić działania wyłącznie w strefie buforowej.