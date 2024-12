"Jeżeli Rosjanie nie mieliby tej trwającej trzy lata, wykrwawiającej ich (…) wojny przeciwko Ukrainie, byliby w stanie dużo bardziej wzmocnić Asada" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dr Adam Eberhardt, tłumacząc przyczyny klęski reżimu Baszszara al-Asada. Ekspert wskazał, że obecnie w Syrii rządzą organizacje, które Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają na liście organizacji terrorystycznych. Przyznał też, że nie wierzy, że wojna w Ukrainie skończy się w 2025 r.

Wideo youtube

Poranna rozmowa RMF FM zaczęła się od sytuacji w Syrii.

Upadł reżim Asadów, reżim krwiożerczy, który rządził dyktatorsko tym krajem przez ponad 50 lat - powiedział gość Roberta Mazurka dr Adam Eberhardt. W opinii eksperta, rządy Asada były "źródłem niestabilności, ale i przewidywalności".

Teraz rządzą organizacje, które Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają na liście organizacji terrorystycznych - wskazał wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Gość RMF FM opowiadał, że Hajat Tahrir asz-Szam - opozycyjna, islamistyczna koalicja obalająca Aszada "wywodzi się z głównego pnia Al-Kaidy, ale przeszła rzekomo metamorfozę". Teraz jej członkowie zapowiadają rządy liberalne i inkluzywne, ale jak podkreśla dr Eberhardt, "zależy im na legitymizacji międzynarodowej". Kwestia ewolucji obecnych władz Syrii pozostaje znakiem zapytania.

Rozmówca Roberta Mazurka dodał, że na pewno widać "wyraźne osłabienie wpływów rosyjskich i irańskich w Syrii, a wzmocnienie wpływów tureckich".

Czy Asadowie ostatecznie polegli przez Ukrainę?

Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli Rosjanie nie mieliby tej trwającej trzy lata, wykrwawiającej ich (...) wojny przeciwko Ukrainie, byliby w stanie dużo bardziej wzmocnić Asada, tak, jak wzmocnili go osiem, dziewięć lat temu, gdy toczyła się pierwsza faza wojny domowej - powiedział ekspert.

Rumunia: Decyzja o unieważnieniu wyborów pozbawiona podstaw

Nie wszyscy mówią, że jest "okej". Oburzeni są przede wszystkim ci kandydaci; nie tylko ten kandydat nacjonalistyczny (Calin Georgescu), ale również liberalna kandydatka Lasconi, która pokonała przedstawiciela establishmentu - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, komentując sytuację po unieważnionych wyborach prezydenckich w Rumunii.

W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny w Rumunii unieważnił pierwszą turę wyborów prezydenckich. Pierwszą turę unieważnionych wyborów wygrał nieoczekiwanie reprezentant skrajnej prawicy Calin Georgescu. Druga tura miała odbyć się 8 grudnia. Z Georgescu miała zmierzyć się liderka centroprawicowego Związku Ocalenia Rumunii Elena Lasconi. W czwartek rumuńskie służby ujawniły raport, w którym przedstawiono dowody na zagraniczną ingerencję w cały proces wyborczy.

Decyzja sądu konstytucyjnego Rumunii o unieważnieniu wyborów jest niezwykle kontrowersyjna i pozbawiona jakichkolwiek formalnych ku temu podstaw, choć jednocześnie pamiętajmy, że Rosjanie starają się ingerować w wybory w państwach europejskich i akurat tutaj za pomocą mediów społecznościowych zapewne to robili, ale nie było fałszerstw w tym sensie, że karty wrzucane do urn wyborczych były na kandydata nacjonalistycznego - wyjaśnił wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Zdaniem dr Adama Eberhardta Georgescu nie zostanie ponownie zarejestrowany jako kandydat.

Były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich wskazał, że "rumuńskie społeczeństwo w ostatnich latach bardzo się radykalizuje".

Tego typu decyzje jeszcze bardziej odwrócą Rumunów od wiary w demokrację (...). Rumuńskie społeczeństwo dostało wyraźny sygnał, że wybory są wówczas ważne, jeśli głosujemy na siły proeuropejskie - powiedział gość RMF FM.

Koniec wojny w Ukrainie w 2025 r.?

Uważam, że to jest mało prawdopodobne - powiedział Adam Eberhardt, pytany, czy w 2025 r. możemy spodziewać się zakończenia wojny w Ukrainie.

Ekspert wskazał jednocześnie, że należy zastanowić się, co może kryć się pod samym słowem "zakończenie". Gość Porannej rozmowy RMF FM jest w stanie wyobrazić sobie sytuację, gdy oznaczałoby to np. "zmniejszenie intensywności konfliktu" czy jakiegoś rodzaju "techniczny rozejm".

Moim zdaniem to jest wojna egzystencjalna, wojna, w której (Rosja) dąży do zniszczenia państwa ukraińskiego. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosja była w stanie osiągnąć te cele w dostrzegalnej przyszłości. Moim zdaniem ta wojna będzie trwała - przyznał rozmówca Roberta Mazurka.

W opinii wicedyrektora Studium Europy Wschodniej UW "nie ma scenariusza: pokój za ziemię", a "wzięcie kawałka ziemi wzmacnia narrację o konieczności wzięcia następnego kawałka".

To wpuszcza Ukrainę w spiralę ustępstw, kompromisowości, a każdą kompromisowość, każdą gotowość do ustępstw, Rosja traktuje jako słabość - powiedział Eberhardt.

Według politologa konflikt w Ukrainie byłby możliwy do zakończenia w najbliższych miesiącach, jeśli Zachód byłby w stanie wypracować "wiarygodne, twarde warunki - gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy".

Wskazywał, że w przypadku Rosji muszą one być wiarygodne, "poparte determinacją polityczną i wojskami, które w przypadku pogwałcenia państwa ukraińskiego weszłyby do wojny".

Ja nie dostrzegam wewnątrz NATO gotowości do tego typu działań - podsumował.

Artykuł jest aktualizowany...