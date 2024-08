W poniedziałek o godz. 9 polscy siatkarze rozpoczęli mecz ze Słowenią o przełamanie "klątwy ćwierćfinałów" i awans do czołowej czwórki turnieju w Paryżu. Pięć poprzednich turniejów olimpijskich to kolejne ćwierćfinałowe porażki Biało-Czerwonych z Brazylią, Włochami, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Francją. Czy dziś Polakom uda się awansować do strefy medalowej? Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo.

Polska-Słowenia / LUKASZ KALINOWSKI / East News Polska - Słowenia 1:0. Polacy grają z animuszem i pewnie i zasłużenie wygrywają pierwszego seta. Polska - Słowenia 1:1. Niestety. Słoweńcy wrzucili wyższy bieg i doprowadzili do remisu w setach, chociaż w końcówce drugiej partii Biało-Czerwoni mieli już dwupunktową przewagę. Walka trwa dalej. Najlepiej w igrzyskach poszło Polakom w Montrealu w 1976 roku, gdy wywalczyli złoty medal. To jedyny spośród wcześniejszych 10 występów olimpijskich, który zakończyli na podium. W poniedziałek polscy siatkarze spróbują nawiązać do tego osiągnięcia. O godzinie 9 gramy ze Słowenią. Stawką jest miejsce w półfinale. Ekipa trenera Nikoli Grbica awans do najlepszej ósemki siatkarskiego turnieju olimpijskiego uzyskała z drugiego miejsca w grupie B. Biało-czerwoni zakończyli tę fazę z dwoma zwycięstwami - 3:0 z Egiptem i 3:2 z Brazylią - oraz jedną porażką - dość bolesną - 1:3 z Włochami. Gra naszych w dotychczasowych spotkaniach nie porywała i eksperci są zgodni, że polscy siatkarze nie zaprezentowali dotąd na igrzyskach poziomu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Słoweńcy z kolei odnieśli w grupie A komplet zwycięstw, w tym nad mistrzami z Tokio, gospodarzami imprezy Francuzami 3:2. Ponadto ograli Kanadę 3:1 i Serbię 3:0. Teraz się zaczyna prawdziwe granie, będziemy się bić jak bokserzy - powiedział o ćwierćfinale ze Słowenią przyjmujący Kamil Semeniuk. Oby była to zapowiedź awansu i przełamania niesławnej klątwy. Zobacz również: Mecz o półfinał siatkarzy, siatkówka plażowa, lekkoatletyka. Emocjonujący poniedziałek w Paryżu

