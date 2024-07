Legendarny brytyjski tenisista Andy Murray poinformował, że turniej olimpijski będzie ostatnim w jego karierze. Starty 37-latka od kilku sezonów są przerywane przez kontuzje.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Przyjechałem do Paryża na mój ostatni turniej. Najbardziej zapadające w pamięć tygodnie mojej kariery to te, kiedy reprezentowałem Wielką Brytanię na igrzyskach. Jestem niezwykle dumny, że będę mógł to zrobić jeszcze ten jeden, ostatni raz" - napisał Murray na platformie X.

Andy Murray ma na swoim koncie trzy medale olimpijskie. W Londynie w 2012 roku zdobył złoto w grze pojedynczej i srebro w grze mieszanej. Sukces w singlu powtórzył cztery lata później w Rio de Janeiro.

Szkocki tenisista już w 2019 roku zapowiadał zakończenie kariery. Ból jest zbyt duży. Granie w ten sposób nie jest czymś, co chciałbym kontynuować - mówił przed Australian Open, gdy zmagał się z problemami z biodrem. Musiał przejść poważny zabieg, ale w 2023 roku udowodnił, że nawet po operacji jest w stanie wrócić do formy. W czasie Australian Open stoczył trwający 5 godzin i 45 minut zwycięski bój z Thanasisem Kokkinakisem.

Później pojawiły się jednak inne problemy - 22 czerwca Murray przeszedł operację usunięcia torbieli, które uciskały jego nerwy przy kręgosłupie.

Olimpijski turniej tenisowy rozpocznie się 27 lipca. Murray zagra zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej.