Jeszcze tylko jutro ślubowanie i wylot do Paryża. Nasze siatkarki, w składzie m.in. z Klaudią Alagierską-Szczepaniak, na igrzyskach olimpijskich chcą walczyć o medal. Ze środkową reprezentacji Polski, która wróciła do gry w kadrze po ciężkiej kontuzji, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.

Luty 2023 roku. W meczu Ligi Mistrzyń ŁKS Commercecon Łódź - Fenerbahce Opet Stambuł Klaudia Alagierska-Szczepanik niefortunnie nastąpiła na nogę jednej z rywalek. Z płaczem została zniesiona z boiska. Werdykt lekarzy? Zerwane więzadło krzyżowe. Przerwa w grze trwała ponad rok. Mimo to środkowej udało się w ostatnich miesiącach wywalczyć miejsce w kadrze na igrzyska olimpijskie. Czy się go spodziewała?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Klaudia Alagierska-Szczepaniak: Medal jest w zasięgu

Była niepewność. Lekarze mówili, że nie wiedzą, czy wrócę do sportu. Igrzyska... To były dalekie plany. Ale to mnie trzymało tak naprawdę w ryzach, jeśli chodzi o rehabilitację, o dążenie do tego celu. Więc naprawdę wszystko się zrealizowało i mam nadzieję, że dotrwam do igrzysk - opowiada siatkarka.

Już w grupie Polki trafiły na trudne przeciwniczki, bo zmierzą się z Brazylijkami, Japonkami i Kenijkami. Klaudia Alagierska-Szczepaniak uważa jednak, że "mogło być gorzej".

Ta grupa jest ciężka, wiadomo. Brazylijki to jest kandydat do zwycięstwa na igrzyskach. Z Japonkami grałyśmy na VNL-u, więc dziś widzimy szanse. Tak naprawdę ten pierwszy mecz z Japonią będzie dla nas najważniejszy, żeby wejść dobrze. Bardzo mocno musimy zwrócić uwagę na ten mecz i się dobrze przygotować - podkreśla w rozmowie z RMF FM reprezentantka.

Cel na igrzyskach? Konkretnego nie ma, ale - jak przyznaje siatkarka - ambicje są spore.

Takiego celu czystego nie mamy określonego. Dla nas naprawdę to jest duże wyróżnienie, że jesteśmy na igrzyskach. Ale wiadomo, że ten apetyt rośnie. Brąz na VNL-u pokazał, że da się wygrywać z mocnymi przeciwnikami i te igrzyska to wiadomo, że dla sportowca jest wielki zaszczyt. Każda z nas by chciała wyrwać jakikolwiek tak naprawdę medal. Każda da z siebie maksa, jestem tego pewna - mówi środkowa.

Ciche marzenie Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak na igrzyskach? Zdobyć ostatni zwycięski punkt, w meczu o medal: Oj, aż mi się łezka zakręciła, oczywiście że tak! To by było coś wspaniałego. Jak sobie to wyobrażam... to by było takie zwieńczenie tego wszystkiego - dodaje.

Terminarz fazy grupowej w olimpijskim turnieju siatkarek: