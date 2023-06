Michał Bąbos zdobył w Bielsku-Białej brązowy medal igrzysk europejskich w karate kumite w kategorii 84 kg. Polak przegrał w półfinale z Holendrem Brianem Timmermansem 1:6.

Michał Bąbos / III Igrzyska Europejskie 2023 / Materiały prasowe

W fazie grupowej Bąbos pokonał dwóch rywali i doznał jednej porażki, co wystarczyło do awansu do półfinału. W nim musiał uznać wyższość rywala z Holandii, który o złoto powalczy później z Albańczykiem Alvinem Karaqim.

Do strefy medalowej nie zdołali natomiast awansować Weronika Mikulska (61 kg), Wiktoria Grejner (68 kg), Julia Daniszewska (+68 kg), Maciej Drażewski (75 kg) i Maciej Gębka (+84 kg).

W czwartek również brązowy medal wywalczył Miłosz Sabiecki w kumite 67 kg.